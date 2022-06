Los 5 partidos de Fase de Grupos en Qatar 2022 que no te puedes perder

Estamos 153 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Son 5 meses los que faltan para que el esperado silbatazo inicial de la Copa del Mundo se escuche en todo el mundo, y aquí en el Canal del Mundial te dejamos 5 partidos partidos de la Fase de Grupos que no te puedes perder.

Ceremonia de inauguración | Qatar vs Ecuador | 21 de noviembre 10:00 AM

La esperada justa invernal tiene su banderazo de salida el próximo 21 de novimbre. En punto de las 4:00 AM (tiempo del centro de México), el balón rodará por las canchas qatarís. Aunque, no será con el anfitrión, los primeros en jugar serán Países Bajos ante Senegal, en el horario mencionado y a las 7:00 AM, Inglaterra hará su debut frente a Irán.

En algo inusual, los anfitriones saltarán al terreno de juego hasta el tercer partido de la justa. En punto de las 10:00 AM (tiempo del centro de México), Qatar iniciará su participación contra Ecuador, duelo en que se hará la Ceremonia de Inauguración.

Francia vs Dinamarca | 26 de noviembre 10:00 AM

En su segundo partido dentro de la Fase de Grupos, Francia, la actual campeona del mundo, tendrá un duro compromiso ante Dinamarca, selección que en la pasada Eurocopa dio la sorpresa después de llegar hasta las semifinales del certamen. En punto de las 10:00 AM, el Stadium 974 vibrará con dicho encuentro.

Argentina vs México | 26 de noviembre 1:00 PM

No es ninguna casualidad que el segundo duelo con más boletos vendidos, después de la Gran Final, sea el Argetina vs México. Ambas selecciones cuentan con aficiones entregadas a sus equipos y nuestro país se paralizará para ver al los dirigidos por el ‘Tata’ Martino medirse ante Lionel Messi y compañía. Será el próximo 26 de noviembre a la 1:00 PM (tiempo del centro de México) que el Estadio Lusail viva una verdadera fiesta de futbol.

España vs Alemania | 27 de noviembre 1:00 PM

Se repite la semifinal de Sudáfrica 2010, España y Alemania se verán nuevamente las caras en una Copa del Mundo. La última ocasión La Roja salió victoriosa, y a la postre consiguió su primer título mundial. Aunque de aquellas generaciones queda poco, son dos de los equipos favoritos para llevarse la justa. El duelo arranca en punto de la 1:00 PM, en el Estadio Al Khor.

Portugal vs Uruguay | 28 de noviembre 1:00 PM

Sin duda, este mundial será espectacular y no te puedes perder ninguno de los partidos que tendremos por el Canal del Mundial, pero para cerrar nuestra lista del top 5 de partidos en la Fase de Grupos recomendamos el Portugal vs Uruguay.

Cristiano Ronaldo disputará la que puede ser su última justa mundialista en su carrera, y buscará de todas las formas posibles ser campeón para dejar su legado en lo más alto, pero para conseguir eso, tiene que medirse ante los charrúas, un equipo que no conoce la derrota desde el arribo de Diego Alonso, y que está considerado como uno de los ‘caballos negros’ en Qatar 2022.

Dicho duelo cierra la segunda jornada (de tres) en el mundial, el 28 de noviembre a las 13:00 horas, en el Estadio Lusail.