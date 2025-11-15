OFICIAL: Definidos los Octavos de Final del Mundial Sub 17

Este sábado 15 de noviembre quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar y en el que la Selección Mexicana ya conoce a su rival tras superar a Argentina en una dramática tanda de penales.

Definidos los Octavos de Final del Mundial Sub 17

Pocas sorpresas se han consumado hasta el momento en el Mundial Sub 17 de la FIFA, salvo excepciones como la eliminación de Argentina a manos de México, que se había calificado a la ronda de eliminación directa como tercero de su grupo y gracias a la regla del Fair Play.

México vs Portugal

Suiza vs Irlanda

Marruecos vs Mali

Brasil vs Francia

Inglaterra vs Austria

Japón vs Corea del Norte

Italia vs Uzbekistán

Uganda vs Burkina Faso

La actividad de los Octavos de Final del Mundial Sub 17 de la FIFA Qatar 2025 se realizará el próximo martes 18 de noviembre en el complejo deportivo de Aspire Zone de Rayán.

