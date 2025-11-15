deportes
OFICIAL: Definidos los Octavos de Final del Mundial Sub 17

La Selección Mexicana Sub 17 ya conoce al rival al que enfrentará en los Octavos de Final del Mundial de la categoría

FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 Argentina (4p) 2-2 (5p) Mexico - Round of 32
Adrian Macias/Adrian Macias
Adrian Villa, Jhonnatan Grajales, Jorge Sanchez, Oscar Pineda Players of Mexico celebrates the victory 4-5 of Penalties during the FIFA Under-17 World Cup match between Argentina and Mexico (Mexican National team) as part Round for 32 at Aspire Zone Academy - Pitch 2 on November 14, 2025 in Doha, Qatar.
Francisco Fernández
Selección Azteca
Este sábado 15 de noviembre quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar y en el que la Selección Mexicana ya conoce a su rival tras superar a Argentina en una dramática tanda de penales.

Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”

Definidos los Octavos de Final del Mundial Sub 17

Pocas sorpresas se han consumado hasta el momento en el Mundial Sub 17 de la FIFA, salvo excepciones como la eliminación de Argentina a manos de México, que se había calificado a la ronda de eliminación directa como tercero de su grupo y gracias a la regla del Fair Play.

  • México vs Portugal
  • Suiza vs Irlanda
  • Marruecos vs Mali
  • Brasil vs Francia
  • Inglaterra vs Austria
  • Japón vs Corea del Norte
  • Italia vs Uzbekistán
  • Uganda vs Burkina Faso

La actividad de los Octavos de Final del Mundial Sub 17 de la FIFA Qatar 2025 se realizará el próximo martes 18 de noviembre en el complejo deportivo de Aspire Zone de Rayán.

