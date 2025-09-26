deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

La IA predice en qué lugar quedará la Selección Nacional de México en el Mundial Sub-20

La Selección de México cayó en el grupo C del Mundial Sub-20 donde enfrentará a Brasil, Marruecos y España; ChatGPT dice que tan lejos llegará

La IA predice qué tan lejos llegará México en el Mundial Sub-20
TV Azteca
La IA predice qué tan lejos llegará México en el Mundial Sub-20
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

El Mundial Sub-20 está cerca de comenzar y México está obligado a superar la fase de grupos por un curioso factor . Sin embargo, el combinado nacional cayó en el grupo de la muerte, integrando la zona C junto con Brasil, España y Marruecos. En este contexto, la inteligencia artificial predijo qué tan lejos llegará la Selección Mexicana en este campeonato mundial.

Tras un extenso análisis, ChatGPT llegó a la conclusión de que México llegará hasta los cuartos de final del Mundial Sub-20. Si bien es cierto que no cree que sea un candidato al título, sí podría pelear mano a mano con los equipos más fuertes del torneo. Por otro lado, la Selección Mexicana integra el top 3 de equipos más caros de la Copa del Mundo Sub-20 .

Selección Mexicana Sub-20
@miseleccionsubs / X
México llegará a los cuartos de final del Mundial Sub-20

Por otro lado, la inteligencia artificial remarca que si México tiene suerte en el sorteo de los octavos de final, podría incluso alcanzar hasta las semifinales. Sin embargo, hay que resaltar que la IA no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su capacidad de análisis y a su extensa base de datos.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo le irá a México en la fase de grupos, según la IA?

Según la predicción de ChatGPT, México quedará en el tercer lugar del grupo C, avanzando a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. Brasil se quedaría con el primer lugar, España se quedaría con la segunda plaza, mientras que Marruecos finalizaría en el último lugar de la tabla. De esta manera, el grupo quedaría conformado de la siguiente forma:

  1. Brasil – 7 pts
  2. España – 6 pts
  3. México – 3 pts
  4. Marruecos – 1 pt

¿Cuándo es el debut de México en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 comenzará con su recorrido por el Mundial 2025 este próximo domingo 28 de septiembre. Enfrentará a Brasil en la primera fecha del Grupo C y el juego comenzará a las 17:00 horas (Ciudad de México). Será un partido clave para saber qué tan lejos puede llegar México en dicho torneo.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×