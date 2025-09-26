La IA predice en qué lugar quedará la Selección Nacional de México en el Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 está cerca de comenzar y México está obligado a superar la fase de grupos por un curioso factor . Sin embargo, el combinado nacional cayó en el grupo de la muerte, integrando la zona C junto con Brasil, España y Marruecos. En este contexto, la inteligencia artificial predijo qué tan lejos llegará la Selección Mexicana en este campeonato mundial.

Tras un extenso análisis, ChatGPT llegó a la conclusión de que México llegará hasta los cuartos de final del Mundial Sub-20. Si bien es cierto que no cree que sea un candidato al título, sí podría pelear mano a mano con los equipos más fuertes del torneo. Por otro lado, la Selección Mexicana integra el top 3 de equipos más caros de la Copa del Mundo Sub-20 .

México llegará a los cuartos de final del Mundial Sub-20

Por otro lado, la inteligencia artificial remarca que si México tiene suerte en el sorteo de los octavos de final, podría incluso alcanzar hasta las semifinales. Sin embargo, hay que resaltar que la IA no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su capacidad de análisis y a su extensa base de datos.

¿Cómo le irá a México en la fase de grupos, según la IA?

Según la predicción de ChatGPT, México quedará en el tercer lugar del grupo C, avanzando a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. Brasil se quedaría con el primer lugar, España se quedaría con la segunda plaza, mientras que Marruecos finalizaría en el último lugar de la tabla. De esta manera, el grupo quedaría conformado de la siguiente forma:



Brasil – 7 pts España – 6 pts México – 3 pts Marruecos – 1 pt

¿Cuándo es el debut de México en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 comenzará con su recorrido por el Mundial 2025 este próximo domingo 28 de septiembre. Enfrentará a Brasil en la primera fecha del Grupo C y el juego comenzará a las 17:00 horas (Ciudad de México). Será un partido clave para saber qué tan lejos puede llegar México en dicho torneo.