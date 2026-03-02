Myles Borne: de volverse sordo por problemas al nacer a convertirse en campeón de WWE

Las historias de superación se presentan en todos los frentes y con diferentes matices. En este caso, la sordera no fue impedimento para que Myles Borne terminara su crecimiento deportivo con una coronación ante uno de los mejores talentos de NXT en los años recientes. Esto fue lo que le pasó al nacido en Carolina del Norte en su llegada a lo más alto de la marca de formación de WWE.

¿Qué le pasó a Myles Borne para terminar sordo?

Aunque parte de su fama se dio por el parecido con Randy Orton, cuando este era joven, el talento y capacidad luchística de Myles le pusieron en lo más alto. Sin embargo, algunos no sabían que el chico de 26 años es prácticamente sordo por algunos problemas derivados de complicaciones al nacer.

Cuando este hombre llegó al mundo, padeció hipertensión pulmonar persistente. Eso hizo que le conectaran a un ventilador, situación que derivó en la pérdida del 90% de su audición provocado por la radiación que se generó. Y es que la falta del correcto flujo de la sangre en sus pulmones hizo que se pronosticara un 50% de posibilidades de que muriera en esos críticos momentos.

Sin embargo, Myles Borne se sobrepuso y con la intención de cuidarle de ataques/burlas por parte de otras personas, su padre le enseñó lucha para defenderse. Eso provocó que tras su debido proceso, la WWE le ofreciera una oportunidad, misma que aprovechó y aún sin saber qué decían sus rivales en promos o arriba del ring… logró hacerse de un sitio gracias a su nivel arriba de la lona.

¿Qué sigue para Myles Borne en NXT?

De manera sorpresiva, su ascenso ha sido marcado y la gente le percibe como un talento con un techo muy alto todavía. Por ello, la empresa le confió ser el hombre que destronara el que casi fue el reinado más extenso como Campeón Nortemaericano de NXT: Ethan Page. En estos momentos muchos dicen que el cielo es el límite, pero mientras podrá disfrutar que es el primer luchador sordo en coronarse en la WWE.

Momento muy emotivo. Myles Borne, como campeón Norteamericano, abrazando a su madre en primera fila.



El primer luchador sordo en ser campeón en WWE. pic.twitter.com/q1li2YtyxJ — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) February 25, 2026

Aunque... él siempre comentó que prefiere que se le recuerde por sus habilidades y no por sus limitantes físicas que hoy parecieran no existir: “Tengo una discapacidad, soy prácticamente sordo de nacimiento, pero no quiero que me recuerden por eso. Quiero que me recuerden por lo que hago en el ring”.