Randy Orton revela peligrosa enfermedad que lo alejó de los cuadriláteros: “Pensé que todo había acabado, fue un gran shock”

El luchador Randy Orton ha conmocionado al mundo de la lucha libre, pues más allá de su 1.96 m y sus casi 120 kilos de peso, había escondido una enfermedad que lo hizo quedar en la lona prácticamente derrotado, y todo relacionado a una enfermedad mental.

Randy Orton, producto de una carrera llena de golpes, sacudidas, contactos y encontronazos, sufrió una lesión de espalda por la cual fue atendido en 2023.

En el marco de su recuperación otro tema lo invadió presuntamente también producto de los golpes de su profesión, de la cual es un enamorado y por la cual la afición lo reconoce.

Randy Orton sufre de ansiedad y ataques de pánico

El luchador Randy Orton, actualmente de 45 años de edad, explicó en una entrevista con Stephanie McMahon, lo que sufrió, escondió y ahora tras enfrentar su problema, está en capacidad de hablar abiertamente.

Randy Orton explicó que ataques de ansiedad y pánico lo tuvieron en shock, sin dormir, teniendo ideas llenas de locura que controló con medicamentos.

Todo eso de momento ha quedado atrás pues hace seis meses no tiene episodios de este tipo ni ha tomado los medicamentos.

Randy Orton, habla abiertamente sobre sus problemas de ansiedad

“Yo estaba teniendo ataques de pánico y empezó a ser difícil volar, difícil dormir en otra cama, me pasaba las noches en vela. Fue muy duro. Durante esos seis meses en los que pensé que todo se había acabado, fue un gran shock. Cuando era más joven, me sentía mentalmente muy fuerte, como si nada pudiera afectarme. Pero luego llegué a un lugar oscuro y empecé a recaer en viejos hábitos”.

“Randy, quien ha sido campeón en WWE en múltiples ocasiones, recalcó que con esos problemas no podría dedicarse a aparecer en los encordados”

“Tengo una esposa y cinco hijos, y por suerte logré detenerlo a tiempo. De hecho, llevo como seis meses sin tomarlos y siento que volví a ser yo mismo, pero los necesité durante unos años. Ni siquiera puedo creer que esté hablando de esto. No sabía si podía seguir haciendo este trabajo. Incluso después de regresar, mi mente estaba por todas partes, imaginando los peores escenarios. Intentaba dormir por las noches, pero no podía acostarme porque mi cabeza empezaba a correr. Me daba calor, tenía que levantarme de la cama, y mientras todos dormían, yo estaba afuera caminando por el jardín, respirando profundo”, dijo Randy Orton.

“Randy ahora puede sonreír y hablar de eso y explicó que superarlo es como quitarse un gran peso de encima”.

