Nadie puede creer cómo cambió el precio de Allan Saint-Maximin tras el Apertura 2025
El extremo francés ha perdido su cotización tras apenas algunos meses en la Liga BBVA MX con el América
Así como se conoció que Gilberto Mora es el jugador más costoso de la Liga BBVA MX , también se supo que Allan Saint-Maximin bajó muchísimo su valor de mercado tras lo que fue el Apertura 2025 con el Club América. Resulta que el delantero francés ya no es el más caro en solitario, sino que vale lo mismo que la promesa de los Xolos de Tijuana.
Mientras América busca un refuerzo para el Clausura 2026 , también sueña con tener al extremo francés en su máximo nivel para el próximo campeonato. Se sabe que no es sencillo que el europeo se adapte tan rápido, pero de todos modos ya ha dejado muestras de buen futbol con las Águilas de Coapa. De todos modos, su precio cayó 3 millones de euros.
Según la última cotización de Transfermarkt, el valor de mercado de Allan-Saint Maximin cayó de 13 a 10 millones de euros. El extremo de 28 años tuvo una depreciación importante. Para colmo, jugadores como Gil Mora (10 md€) y Erik Lira (9 md€) subieron mucho su cotización.
Los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX, según Transfermarkt
- Gilberto Mora (17 años, mexicano, Xolos de Tijuana): 10 millones de euros (+5.5).
- Allan Saint-Maximin (28 años, francés, Club América): 10 millones de euros (−3).
- Marcel Ruiz (24 años, mexicano, Toluca): 9 millones de euros (+1).
- Erik Lira (25 años, mexicano, Cruz Azul): 9 millones de euros (+5.5).
- Ángel Correa (30 años, argentino, Tigres UANL): 9 millones de euros.
- Alexis Vega (27 años, mexicano, Toluca): 9 millones de euros (−1).
- Germán Berterame (26 años, argentino, Monterrey): 8.5 millones de euros (+1.5).
- Álvaro Fidalgo (27 años, español, Club América): 8.5 millones de euros (−0.5).
- Alejandro Zendejas (27 años, estadounidense, Club América): 8.5 millones de euros (−0.5).
- Armando González (21 años, mexicano, Chivas): 7 millones de euros (+4.5).
Los números de Allan Saint-Maximin en Club América
De acuerdo a BeSoccer, las estadísticas de Allan Saint-Maximin en Club América son las siguientes:
- Partidos jugados: 13
- Encuentros disputados: 7
- Goles convertidos: 3
- Asistencias aportadas: 2
- Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas.