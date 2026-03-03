El portero que está igual o mejor que Luis Malagón en el Clausura 2026 y hasta piden para México

Así como se comparó a Luis Malagón con Memo Ochoa, para saber quién tiene realmente mejores resultados en el último año, en la actualidad hay un portero que está teniendo un gran nivel en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Si bien parece muy difícil que pueda jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay quienes lo piden para la Selección Nacional de México.

Resulta que mientras Luis Ángel Malagón es todavía superior a Tala Rangel por un dato sorprendente, las estadísticas colocan al guardametas del Club América por debajo de Luis García, el portero de Deportivo Toluca FC. En lo que va del presente Clausura 2026 tiene mejores estadísticas que el de las Águilas de Coapa, según sitios especializados.

Luis Malagón tiene un valor en el mercado de 8 millones, resultado de ser titular en el América y Selección Mexicana |@angel_malagonv

La comparación entre Luis Malagón y Luis García en el Clausura 2026

Puntaje promedio de SofaScore: García 7.20 – 7.14 Malagón

Partidos atajados: García 4 – 8 Malagón

Goles recibidos: García 1 – 7 Malagón

Vallas invictas: García 3 – 5 Malagón

Paradas totales: García 12 – 19 Malagón

Goles evitados: García 1.35 – 0.94 Malagón

Mientras Malagón es titular indiscutido en América y jugó todos los partidos, Luis García alterna titularidades con Hugo González Durán en Toluca. Si bien en las estadísticas el de los Diablos Rojos está por encima que el de las Águilas, parece casi imposible que el de las Escarlatas pueda estar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Luis García portero del Toluca, cometió un error ante el Mazatlán|Crédito: Mexsport

Al margen de las posibilidades de García, la búsqueda de los fanáticos responde sobre todo a que Malagón no está en su mejor nivel. De hecho, Tala Rangel también ha sufrido varios goles en los últimos partidos. Por último, Memo Ochoa está en un equipo de bajo rendimiento en Chipre pero va mejorando.

Al margen de todo esto, el propio entrenador de la Selección Nacional de México, el Vasco Aguirre, dijo estar conforme con el nivel que tienen sus porteros y con la cantidad de posibilidades que hay en ese puesto. Luis García sorprendió en Toluca pero no se cree que pueda llegar al Mundial. Malagón, pese a tener peores estadísticas, sí lo jugaría.

