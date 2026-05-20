Nadie de Cruz Azul quiere a este árbitro en la final porque Efraín Juárez le dijo “ojalá pites tú”
Parece que el entrenador de Pumas UNAM sí lo quiere para la definición del Clausura 2026
Mientras un jugador corrido de Chivas puede ser campeón con Cruz Azul, la directiva de la Máquina Celeste tendría decidido protestar (no se sabe si oficialmente o off the record) por la designación de uno de los árbitros para la Gran Final contra Pumas UNAM. Hay imágenes que circularon en las últimas horas donde se puede entender que Efraín Juárez le dijo “ojalá pites tú”.
Con los árbitros designados para la Gran Final del Clausura 2026, hasta los aficionados cementeros se manifestaron en las redes sociales porque aseguran que en un anterior encuentro contra el mismo rival ya los perjudicó y no quieren que ocurra lo mismo. Por eso nadie en Cruz Azul quiere a Daniel Quintero Huitrón para el duelo que definirá al campeón de la Liga BBVA MX.
Los árbitros para la final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM
Para la ida, en la que Cruz Azul oficiará como local, el juez designado es Ismael Rosario López Peñuelas. Con este no habría ningún tipo de problema de ninguno de los dos equipos. Sin embargo, la problemática surge para la revancha en Ciudad Universitaria (CU), donde las autoridades dispusieron que sea Daniel Quintero Huitrón.
TE PUEDE INTERESAR:
- Charly Rodríguez recibiría oferta de famoso club mexicano para el Apertura 2026
- Efraín Juárez lo ayudó y hoy Brasil lo convocó para la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Fue campeona con el Club América, pero ya se despidió del equipo porque no continuará
La polémica de Efraín Juárez con el árbitro Daniel Quintero Huitrón
Imágenes difundidas del post partido entre Pumas y Pachuca muestran como el entrenador de Pumas, Efráin Juárez, parece decirle “ojalá pites tú” al oído a Quintero Huitrón. Así, el DT universitario se mostró conforme con el arbitraje del silbante, pero parece que eso ha sido mal visto desde el lado del equipo dirigido por Joel Huiqui.
Cruz Azul pide cambio de árbitro para la final de vuelta 😱— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 20, 2026
Daniel Quintero Huitrón fue desigando como central para el juego que define al campeón del Clausura 2026 pero la Máquina no está de acuerdo y ha pedido que otro árbitro sea el encargado de impartir justicia en Ciudad… pic.twitter.com/5m3gEBQyNB
Lo que todos reclaman en Cruz Azul: la polémica en fase regular con Pumas
Justamente en la Fase Regular del Clausura 2026, Pumas y Cruz Azul ya se midieron en el Estadio Olímpico Universitario, el cual resultó 2-2 con un penal a favor de los universitarios y con una tarjeta roja también para el local.
Desde Cruz Azul sostienen que en ese duelo por la Jornada 11, el penal estuvo mal marcado. ¿Habrá cambio de árbitro o finalmente Quintero Huitrón dirigirá la Gran Final del Clausura 2026?