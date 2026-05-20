Nadie de Cruz Azul quiere a este árbitro en la final porque Efraín Juárez le dijo “ojalá pites tú”

Mientras un jugador corrido de Chivas puede ser campeón con Cruz Azul, la directiva de la Máquina Celeste tendría decidido protestar (no se sabe si oficialmente o off the record) por la designación de uno de los árbitros para la Gran Final contra Pumas UNAM. Hay imágenes que circularon en las últimas horas donde se puede entender que Efraín Juárez le dijo “ojalá pites tú”.

Con los árbitros designados para la Gran Final del Clausura 2026, hasta los aficionados cementeros se manifestaron en las redes sociales porque aseguran que en un anterior encuentro contra el mismo rival ya los perjudicó y no quieren que ocurra lo mismo. Por eso nadie en Cruz Azul quiere a Daniel Quintero Huitrón para el duelo que definirá al campeón de la Liga BBVA MX.

Los árbitros para la final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM

Para la ida, en la que Cruz Azul oficiará como local, el juez designado es Ismael Rosario López Peñuelas. Con este no habría ningún tipo de problema de ninguno de los dos equipos. Sin embargo, la problemática surge para la revancha en Ciudad Universitaria (CU), donde las autoridades dispusieron que sea Daniel Quintero Huitrón.

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La polémica de Efraín Juárez con el árbitro Daniel Quintero Huitrón

Imágenes difundidas del post partido entre Pumas y Pachuca muestran como el entrenador de Pumas, Efráin Juárez, parece decirle “ojalá pites tú” al oído a Quintero Huitrón. Así, el DT universitario se mostró conforme con el arbitraje del silbante, pero parece que eso ha sido mal visto desde el lado del equipo dirigido por Joel Huiqui.

Cruz Azul pide cambio de árbitro para la final de vuelta 😱



Daniel Quintero Huitrón fue desigando como central para el juego que define al campeón del Clausura 2026 pero la Máquina no está de acuerdo y ha pedido que otro árbitro sea el encargado de impartir justicia en Ciudad… pic.twitter.com/5m3gEBQyNB — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 20, 2026

Lo que todos reclaman en Cruz Azul: la polémica en fase regular con Pumas

Justamente en la Fase Regular del Clausura 2026, Pumas y Cruz Azul ya se midieron en el Estadio Olímpico Universitario, el cual resultó 2-2 con un penal a favor de los universitarios y con una tarjeta roja también para el local.

Desde Cruz Azul sostienen que en ese duelo por la Jornada 11, el penal estuvo mal marcado. ¿Habrá cambio de árbitro o finalmente Quintero Huitrón dirigirá la Gran Final del Clausura 2026?