Lo corrieron de Chivas, cobró venganza al eliminarlos y hoy puede salir campeón con Cruz Azul

Cruz Azul buscará ganar la tan ansiada “décima” ante Pumas, en lo que será la Gran Final del Clausura 2026. En caso de lograrlo, un miembro del cuerpo técnico de Joel Huiqui, quien tiene una deuda pendiente con la UNAM, saldría campeón, luego de que lo corrieron de Chivas en 2025.

Sergio Pinto es el auxiliar técnico de Huiqui, a quien el conjunto rojiblanco despidió. El portugués arribó a Chivas para el Apertura 2023, como parte del proyecto de Fernando Hierro, y se integró en la categoría Sub-18, pero su primer torneo no le fue muy bien. Conoce por qué la Máquina pidió cambiar de árbitro para la final.

Sergio Pinto fue entrenador de Fuerzas Básicas de Chivas y hoy es parte del equipo de Joel Huiqui.|@sergio.pinto10

Un torneo después, Pinto tocó la gloria con el Rebaño Sagrado al levantar el título del Clausura 2024, lo que le valió subir a la categoría Sub-19, a la que dirigió durante un año, en el que terminó con malos resultados.

TE PUEDE INTERESAR:



De ser despedido a aspirar por el campeonato con Cruz Azul

Tras la salida de Fernando Hierro, Sergio permaneció un año, hasta que la nueva directiva comandada por Javier Mier, quien terminó por despedirlo tras malos resultados en el Clausura 2025 con la Sub-19.

El portugués estuvo un semestre sin dirigir en el futbol mexicano, hasta que el conjunto de la Noria lo contrató previo al Clausura 2026 con la finalidad de dirigir la Sub-19, pero el destino le regalaría una sorpresa en el ocaso del torneo.

La directiva de la Máquina decidió despedir a Nicolás Larcamón previo a la jornada 17 y en su lugar eligieron a Joel Huiqui como entrenador interino, quien decidió integrar a Pinto en su cuerpo técnico. Tal fue el éxito de ambos que eliminaron a Chivas en las semifinales y hoy están a 180 minutos de hacer historia en el club.