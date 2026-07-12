Real Madrid hace historia en el Mundial 2026: esta es la razón

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo está siendo el escenario de grandes gestas nacionales, sino que también ha confirmado la hegemonía absoluta del Real Madrid a nivel de clubes. Con la reciente conclusión de los cuartos de final, los futbolistas que integran la plantilla "Merengue" han alcanzado la impactante cifra de 19 goles, estableciendo un récord histórico sin precedentes en la competición. De esta manera, la Casa Blanca se coloca en lo más alto del podio, superando a históricos registros como los del Budapest Honvéd (18 tantos en 1954), el Bayern Múnich (18 en 2014) y el París Saint-Germain (18 en 2022).

La espectacular cosecha goleadora tiene como bandera al francés Kylian Mbappé, quien se ha erigido como el máximo exponente del club en el torneo con 8 anotaciones. Su despliegue ofensivo ha sido constante, marcando en prácticamente todas las instancias: desde sus dobletes ante Senegal, Irak y Suecia en fases iniciales, hasta los tantos decisivos frente a Paraguay en octavos y Marruecos en los cuartos de final, demostrando por qué es la pieza central del ataque madridista.

Mbappé genera preocupación en Francia|X: brfootball

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El segundo protagonista en este registro es Jude Bellingham. El mediocampista inglés suma 6 goles fundamentales para la clasificación de su selección, marcando frente a Croacia, Panamá, un doblete ante México y los dos gritos en el reciente cruce de cuartos contra Noruega. Por otro lado, el talento brasileño también ha dicho presente con Vinícius Júnior, quien aporta 4 goles tras sus festejos ante Marruecos, Haití y su destacado doblete frente a Escocia. La lista se completa con el joven turco Arda Güler, quien selló su aporte con un tanto ante los Estados Unidos en la primera ronda.

Este récord de 19 goles no solo subraya el poderío ofensivo de la actual plantilla del Real Madrid, sino que consolida su influencia determinante en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con varios de sus jugadores aún en competencia y a las puertas de las semifinales, el club madrileño no solo celebra su récord, sino que se posiciona como el gran proveedor de talento y contundencia en la cita mundialista más importante del calendario internacional.