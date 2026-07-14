Nadie puede creer que Argentina supera a Francia en esto previo a la semifinal del Mundial 2026

La confirmación de las llaves decisivas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene en vilo a los aficionados del fútbol internacional ante la inminente resolución de quienes disputarán la gran final el próximo domingo. Inglaterra y Argentina se disputarán el último lugar para la final de la justa mundialista, luego de que España venció a Francia por 2-0.

Los pronósticos de la inteligencia artificial sobre las semifinales

Previo al comienzo de la semifinal que disputaron Francia y España, se dio a conocer un curioso dato que pone a la Argentina por encima del conjunto francés. Los datos duros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ demuestran que el bloque sudamericano ostenta una efectividad superior a la del conjunto galo de cara a la portería contraria, ya que supera al combinado europeo en la cantidad total de goles convertidos en lo que va del torneo. El conjunto Albiceleste ha marcado 17 goles en lo que va de la justa mundialista, mientras que los dirigidos por Didier Deschamps tienen 16 tantos.

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En un duelo que en la previa ya parece que puede quedar en la historia de las justas mundialistas, el combinado dirigido por Lionel Scaloni intentará lograr la victoria que lo deposite nuevamente en una final mundialista. Sin embargo, para el conjunto Albiceleste también está en juego el historial, ya que está por debajo de Inglaterra y en caso de ganar se acercaría al conjunto británico.

Por el otro lado del cuadro, Francia no pudo ante España y finalmente no se reeditará la final de Qatar 2022. Ahora, Argentina e Inglaterra definirán quién enfrenta al conjunto español en la cita definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.