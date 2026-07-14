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Nadie puede creer que Argentina supera a Francia en esto previo a la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina disputarán la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego del triunfo de España ante Francia

FIFA World Cup Qatar 2022 Argentina vs France Final
(L-R), Lionel Messi of Argentina and Kylian Mbappe of France during the game Argentina vs France, corresponding to the great final of the FIFA World Cup Qatar 2022, at Lusail Stadium, Lusail, Doha, on December 18, 2022.

(I-D), Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappe de Francia durante el partido Argentina vs Francia, correspondiente a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, en el Estadio Lusail, Lusail, Doha, el 18 de Diciembre de 2022|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Alejo Muñoz

La confirmación de las llaves decisivas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene en vilo a los aficionados del fútbol internacional ante la inminente resolución de quienes disputarán la gran final el próximo domingo. Inglaterra y Argentina se disputarán el último lugar para la final de la justa mundialista, luego de que España venció a Francia por 2-0.

Simulaciones de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Los pronósticos de la inteligencia artificial sobre las semifinales

Previo al comienzo de la semifinal que disputaron Francia y España, se dio a conocer un curioso dato que pone a la Argentina por encima del conjunto francés. Los datos duros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ demuestran que el bloque sudamericano ostenta una efectividad superior a la del conjunto galo de cara a la portería contraria, ya que supera al combinado europeo en la cantidad total de goles convertidos en lo que va del torneo. El conjunto Albiceleste ha marcado 17 goles en lo que va de la justa mundialista, mientras que los dirigidos por Didier Deschamps tienen 16 tantos.

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En un duelo que en la previa ya parece que puede quedar en la historia de las justas mundialistas, el combinado dirigido por Lionel Scaloni intentará lograr la victoria que lo deposite nuevamente en una final mundialista. Sin embargo, para el conjunto Albiceleste también está en juego el historial, ya que está por debajo de Inglaterra y en caso de ganar se acercaría al conjunto británico.

Por el otro lado del cuadro, Francia no pudo ante España y finalmente no se reeditará la final de Qatar 2022. Ahora, Argentina e Inglaterra definirán quién enfrenta al conjunto español en la cita definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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