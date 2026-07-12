La curiosa razón por la que el Mundial 2026 tendrá las Semifinales más poderosas de toda la historia

El desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en su etapa decisiva tras la finalización de los compromisos correspondientes a la ronda de los cuartos de final en el continente norteamericano. Las cuatro selecciones nacionales que consiguieron asegurar su pasaje directo para disputar los encuentros definitivos de la ronda semifinal van en busca de un boleto a la gran final del certamen ecuménico y comparten una característica especial entre todas.

Los pronósticos de la inteligencia artificial sobre las semifinales

Las posiciones ocupadas por Argentina, España, Inglaterra y Francia en el ranking FIFA de selecciones configura un escenario sin precedentes en la era moderna de los campeonatos del mundo. Puntualmente, el dato histórico radica en que las semifinales de la competencia actual enfrentarán a los cuatro mejores equipos del planeta según el ranking actual que tiene a Francia en primer lugar, a la Argentina en segundo lugar, España en tercer lugar y por último Inglaterra en cuarto lugar. De esta manera, las semifinales de la actual justa mundialista toman aún más valor ya que no hubieron sorpresas y las mejores del ranking se disputarán el tan anhelado trofeo.

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Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedarán en la historia

Las planillas demuestran que en ningún campeonato mundial de fútbol anterior se había logrado una coincidencia perfecta de los cuatro líderes de la clasificación en las fases eliminatorias previas a la final. Por lo tanto, esta paridad absoluta en el orden matemático garantiza que los duelos de la semana entrante se disputarán bajo los estándares de calidad técnica más elevados de la historia moderna de la competencia.

Los combinados de Argentina, Francia, España e Inglaterra revalidaron sus respectivas condiciones de potencias globales mediante la obtención de sus boletos a las semifinales sin sufrir ninguna de las llamadas 'sorpresas'. De esta manera, queda listo el escenario para vivir unos apasionantes duelos de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre las mejores cuatro selecciones de todo el mundo.