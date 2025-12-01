CONFIRMADO: Así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2025

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 están definidas, Toluca contra Rayados de Monterrey y los Tigres se verán las caras con Cruz Azul. Dos series que pintan espectaculares y que prometen un sinfín de emociones desde el primer minuto. Los Diablos Rojos dieron cuenta de los Bravos de Juárez y buscarán el bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed. Por otro lado, la Pandilla de Domenec Torrent alcanzó su boleto in extremis tras eliminar al América con gol de Germán Berterame sobre la hora.

Te puede interesar: Pumas no le llegó al precio y otro equipo de la Liga MX estaría dispuesto a comprar a Chicho Arango



Toluca vs Rayados de Monterrey

Tigres vs Cruz Azul

Tigres, con su gente y en un Volcán pletórico olvidó el 0-3 en contra y goleó 5-0 a los Xolos de Tijuana para dar un golpe sobre la mesa. Finalmente, Cruz Azul venció a las Chivas y peleará por la décima con Nicolás Larcamón. El primero, segundo, tercero y quinto lugar están en las semifinales del Torneo Apertura 2025.

América: el único fuera de los top 4

Solo las Águilas no pudieron sellar su pase a semifinales y fue el único equipo que cerró en casa que cayó eliminado. Tanto Toluca, Tigres y Cruz Azul aprovecharon la posición en la tabla y cerrar sus respectivas series en casa para avanzar a la siguiente ronda. El cuadro dirigido por André Jardine no pudo aprovechar la ventaja que tenía de dos anotaciones (avanzaba por posición en la tabla general) y Berterame con un cabezazo apagó todas las ilusiones azulcremas.

Ahora, podríamos previsualizar que Toluca al ser líder del torneo pediría miércoles y sábado (para cerrar en el Nemesio Diez en su día) y los pupilos de Guido Pizarro tendrían su serie en jueves y domingo cerrando en el Volcán.

