Nadie se lo esperaba: Tigres recupera a un jugador para encarar lo que resta del Apertura 2025

Tigres podrá contar con un jugador que es pieza fundamental como lo es Jesús Ángulo, quien se fue expulsado en el Clásico Regio ante Rayados que terminó con marcador de 1-1 , pero la Comisión Disciplinaria le quitó la roja tras la apelación del club. Por lo anterior, el lateral izquierdo estará disponible para el duelo de la jornada 17 ante Atlético de San Luis.

El canterano de Santos Laguna, quien llegó a Tigres para el Clausura 2022 procedente del Atlas , se fue a las regaderas antes de finalizar el primer tiempo, luego de cometer una falta dentro del área, que el árbitro César Ramos la sancionó como roja directa.

@jesusangulo1 Jesús Ángulo podrá ser utilizado en la última jornada, ya que la Comisión Disciplinaria le quitó la roja del Clásico Regio

Ello no solo le costó a la UANL la baja de un jugador, sino un gol en contra, ya que Sergio Canales mandó a guardar el balón al fondo de las redes para poner el marcador 1-1 y así finalizar el Clásico Regio 141 con un empate.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Jesús Ángulo con Tigres y el partido que encarará

El lateral izquierdo suma 5 torneos con Tigres, pero en este Apertura 2025 solo ha disputado 8 de las 16 jornadas que van, acumulando solo 2 tarjetas amarillas y la roja, que le fue revocada recientemente, de acuerdo con estadísticas del portal BeSoccer.

Ya es oficial, la Comisión Disciplinaria le quita la roja a Jesús Angulo del Clásico Regio 141.



El defensa podrá jugar en la última fecha contra San Luis pic.twitter.com/IITZ77peSx — Rafael Rivera (@RafaDato2) November 4, 2025

Ángulo podrá ver actividad en el último duelo de la UANL en la fase regular del torneo que disputará en casa contra Atlético de San Luis en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México). El partido es de vital importancia para el conjunto regio si es que quiere quedarse con el liderato.

Tigres aspira a terminar el Apertura 2025 en lo más alto de la tabla general, pues en caso de derrotar al cuadro potosino se puede quedar con el primer puesto, aunque ello también depende de que Cruz Azul no gane. Asimismo, que Toluca y América empaten durante su compromiso.