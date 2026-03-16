Nahuel Guzmán alcanza una increíble marca en Tigres de la UANL y sorprende hasta a sus fans

Tigres no tuvo su mejor partido ante Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026 y se llevó un empate sin goles en El Volcán. A pesar de que el resultado dejó un amargo sabor de boca, el portero Nahuel Guzmán alcanzó una marca increíble gracias a haber mantenido la portería en cero.

El ‘Patón’ sumó su partido número 209 sin recibir gol con la camiseta de Tigres, una cifra que se valora aún más, ya que disputó 544 juegos con el equipo universitario en toda su carrera. Es decir, Guzmán logró mantener el arco en cero en prácticamente la mitad de los encuentros que jugó.

Nahuel Guzmán alcanzó 209 partidos sin encajar gol|Crédito: Tigres UANL

Cabe destacar que 170 de ellos han sido por Liga BBVA MX, número que lo coloca como el cuarto portero del futbol mexicano con menor cantidad de goles recibidos en toda la historia. Superó a Adolfo Ríos, quien contaba con 167 juegos sin recibir gol y que vistió las camisetas de Club América, Necaxa y Pumas UNAM, por ejemplo.

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Por delante de él se encuentran Oswaldo Sánchez, con 186 partidos sin recibir gol en la Liga BBVA MX, jugando para Atlas, América, Chivas y Santos Laguna; Óscar Pérez, con 189 juegos y habiendo destacado en Cruz Azul y Pachuca; por último, Jesús Corona lidera la tabla con 199 encuentros sin encajar gol, siendo emblema de Cruz Azul y Xolos de Tijuana.

Los partidos de Nahuel Guzmán sin recibir gol

Liga BBVA MX: 170 vallas invictas.

Concacaf: 21 vallas invictas.

Copa Libertadores: 5 vallas invictas.

Campeón de Campeones: 4 vallas invictas.

Copa BBVA MX: 4 vallas invictas.

Leagues Cup: 3 vallas invictas.

Campeones Cup: 1 valla invicta.

Mundial de Clubes: 1 valla invicta.

Total: 209 vallas invictas.

Guzmán fue la figura de Tigres ante Querétaro

El ‘Patón’ Guzmán fue un muro en el juego ante los Gallos Blancos por el Clausura 2026. Firmó 6 atajadas (una dentro del área) y completó el cien por ciento de salidas con balón. Además, mantuvo la portería en cero, datos que sirvieron para que SofaScore le colocara una calificación de 8.5 sobre 10, siendo la figura del partido.