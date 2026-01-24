¡ÚLTIMA HORA! Naomi Osaka se retira del Australian Open

Naomi Osaka no la pasó bien en el Abierto de Australia 2026 y este sábado 24 de enero y a través de sus redes sociales anunció su retiro de la competencia previo a su partido de la Tercera Ronda ante la australiana Maddison Inglis.

Naomi Osaka se retira del Abierto de Australia 2026

Naomi Osaka, número 17 del mundo, anunció su retiro del Abierto de Australia 2026 debido a una lesión abdominal que le causó problemas durante su partido ante la rumana Sorona Cirstea, que incluso la obligó a pedir un tiempo muerto médico.

“Tuve que tomar la difícil decisión de retirarme para abordar algo que mi cuerpo necesita atención después de mi último partido. Tenía muchas ganas de seguir adelante y esta carrera significaba mucho para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a hacer más daño para poder volver a la cancha. Gracias por todo el amor y apoyo... Estoy muy agradecida de que todos me hayan aceptado tanto. Y gracias a todo mi equipo por apoyarme siempre y a los organizadores del torneo”, escribió Osaka en sus historias de Instagram.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 22, 2026 Japan’s Naomi Osaka celebrates after winning during her second round match against Romania’s Sorana Cirstea REUTERS/Jaimi Joy|Jaimi Joy/REUTERS

Osaka detalló que el nacimiento de su primer hijo en 2023 le provocó cambios en su cuerpo que estarían detrás de la lesión abdominal que la ha obligado a dejar la competencia este día.

"Se trata de una lesión que ya he tenido varias veces en el pasado. Disputé mi último partido con este dolor (...) y me decía que si tomaba un poco de descanso antes de mi partido de hoy sería capaz de gestionarlo. Pero al calentar empeoró considerablemente", agregó.

Osaka protagonizó un tenso momento durante su partido ante Cirstea luego de que la rumana le recriminara por gritar entre sets, lo que provocó su desconcentración.

