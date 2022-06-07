Naoya Inoue noquea a Nonito Donaire por tres títulos en peso gallo

Este martes se redujo el número de campeones mundiales peso gallo (118 libras = 53.523 kg) de tres a dos porque el japonés Naoya Inoue, dueño de los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF) y el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA) derrotó al “Filipino Flash” Nonito Donaire quien hasta el día de ayer poseía el cetro verde y oro en peso gallo.

Los campeones en 118 libras se citaron para unificar títulos en un duelo de revancha que recuerda la primera edición del pleito Inoue-Donaire en la cual, el japonés se llevó la gloria por decisión unánime en las tarjetas (Luigi Boscarelli 116-111 | Robert Hoyle 114-113 | Octavio Rodriguez 117-109). En aquel compromiso celebrado el 7 de noviembre del 2019 estaban en juego dos títulos, el FIB de Inoue y el AMB de Donaire.

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Para la cuarta defensa el “Monstruo” japonés se reencontró con Donaire, quien recuperó el status de campeón gracias a que en mayo del 2021 noqueó al francés Nordine Oubaali en Carson, California por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en las 118 libras que marca como límite la división gallo.

La esperada revancha entre Inoue y Donaire duró mucho menos de lo esperado, el japonés de 29 años presionó desde que sonó la primera campana en la Super Arena de Saitama para propiciar la combinación demoledora que frenó en seco al “Flash Filipino” que terminó noqueado al minuto con 24 segundos del segundo round.

Lo que sigue para Naoya Inoue es convertirse en campeón indiscutido de las 118 libras y sumarse a la celosa lista de “undisputed champions” junto a Canelo Álvarez en supermedio, Jermell Charlo en superwelter y Devin Haney en ligero (aunque el título de la AMB que Haney le quitó a Kambosos es el supermundial AMB y no el regular que está en manos de Gervonta Davis).

Para eso “Monster” deberá buscar la unificación ante el filipino John Riel Casimiro, dueño del título mundial peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo.

