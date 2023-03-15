Napoli hace historia y clasifica por primera vez a los Cuartos de Final de la Champions League

Napoli hace historia y logra clasificar por primera vez a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Eintracht Frankfurt. El conjunto italiano se lleva el triunfo tras ganar 3-0 en el Estadio Diego Armando Maradona. En el global del encuentro el resultado terminó Napoli 5-0 Eintracht Frankfurt.

El partido de vuelta empezó con pocas emociones, pero al minuto 45 del primer tiempo Victor Osimhen logró abrir el marcado. Para la segunda mitad, el Napoli logró anotar el segundo gol nuevamente desde los pies de Osimhen. Tan solo 10 minutos después, consiguieron marcar el tercer y último gol que terminaba por cerrar las esperanzas del conjunto alemán.

Minuto 63: Gol del Napoli

63: Desde el punto penal, Piotr Zielinksi finaliza la serie y marca el tercer gol del encuentro. En el marcador global se mantiene Napoli 5-0 Eintracht Frankfurt.

Minuto 53: Gol del Napoli

53' Nuevamente Victor Osimhen marca gol en el partido y pone el marcados 2-0

Minuto 46: Inicia el segundo tiempo

46' Empieza la segunda mitad del partido

Minuto 47: Termina el primer tiempo.

47' Terminan los primeros 45 minutos del partido.

Minuto 46: Gol del Napoli. Napoli 1-0 Eintracht Frankfurt

46' Victor Osimhen marca el primer gol del partido. Con un gran remate de cabeza termina mandando la pelota al fondo de las redes.

Minuto 42: Trapp nuevamente le gana el duelo a Kvaratskhelia

42' El portero del Frankfurt esta haciendo la tarea evitando que caigan goles en el arco al atajarle un mano a mano al delantero del Napoli.

Minuto 17: Trapp salva al Frankfurt

17' Trapp ataja el disparo de Kvaratskhelia y evita el primer gol del Napoli

Minuto 1: Inicia el encuentro entre Napoli vs Eintratcht Frankfurt

1' Arranca el partido. Napoli vs Eintracht Frankfurt

Se disputa el partido de vuelta en los Octavos de Final de la Champions League entre Napoli vs Eintracht Frankfurt. El juego se va a disputar en el Estadio Diego Armando Maradona.

El Napoli está a 90 minutos de alcanzar los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Tiene una ventaja de 2-0 que consiguieron en Alemania. Para los pupilos de Luciano Spalletti, que son líderes de la Serie A, su objetivo es trascender en el certamen continental y el cotejo de este miércoles es una gran oportunida de hacer historia.

"Mi equipo puede hacer algo grande, pero no creo que eso suponga una presión añadida. Estoy tranquilo, porque conozco la fuerza y la calidad de mis jugadores. Debemos tener hambre, pensar en pasar y nada más", declaró el estratega del Napoli.

El Frankfurt es un rival muy fuerte y es cierto que perdieron 2-0 en casa, pero eso no le resta peligrosidad a los dirigidos por Oliver Glasner. Eso lo tiene muy claro el timonel italiano, Luciano Spalletti.

"El equipo de Glasner es muy fuerte. La temporada pasada ganaron al Barcelona, que nos eliminó en la Europa League. Hay que tenerles mucho respeto. Sabemos que será un partido muy difícil y no podemos caer en la trampa del exceso de confianza", señaló Luciano Spalletti.

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La plantilla del Napoli tiene grandes nombres propios, entre los que se incluye el mexicano Hirving "Chucky" Lozano. Ese plantel juego en conjunto y eso los tiene muy cerca del Scudetto en la Serie A y de los Cuartos de Final en la UEFA Champions League.

"Para construir grandes equipos hacen falta grandes jugadores, no hay otro camino. Después, los futbolistas deben ser humildes y jugar en equipo. Luego buscamos la táctica adecuada, en cuanto al sistema, encontramos el equilibrio y trabajamos en esa dirección", finalizó el timonel del Napoli.

Oliver Glasner pide evitar errores

Por su parte, Oliver Glasner, técnico del Eintracht Frankfurt, tiene muy claro lo que tiene que hacer su equipo para poder lograr una remontada que sería épica para la escuadra alemana.

"Estamos pensando en lo que puede ser funcional contra el Nápoles. Presionan muy agresivo y en la ida no estuvimos muy rápidos. Revisamos el partido, hasta el minuto 60 el Nápoles tuvo mucha posesión de balón y aprovechó nuestros errores", finalizó el estratega del Frankfurt.

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