Napoli vs Arsenal: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 9 de septiembre, partido de la Jornada 1 de la Champions League 2026; marcador online

Napoli vs Arsenal, UEFA Champions League Napoli vs Arsenal, UEFA Champions League

El Arsenal comienza una nueva persecución de la Champions League y su primera parada será una de las visitas más complicadas del calendario. Los Gunners enfrentan este miércoles 9 de septiembre al Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona, por la Jornada 1 de la fase liga.

El equipo de Mikel Arteta llega como vigente campeón de la Premier League y subcampeón de Europa, después de quedarse a un paso del título continental la temporada anterior. Arsenal, además, inició la nueva campaña inglesa con tres victorias consecutivas.

Del otro lado aparece un Napoli necesitado de una reacción. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri viene de caer 3-2 ante Inter y afrontará el debut europeo con bajas importantes. Una de ellas será Scott McTominay, quien se perderá el encuentro después de someterse exitosamente a un procedimiento médico por una arritmia benigna.

Te puede interesar: El mexicano que debuta HOY en la Jornada 1 de la UEFA Champions League

La historia reciente favorece a los ingleses: Arsenal ganó tres de los cuatro enfrentamientos anteriores entre ambos clubes. Sin embargo, la única victoria del Napoli llegó precisamente en casa, cuando venció 2-0 a los Gunners en la Champions 2013/14.

El balón comenzará a rodar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue aquí el minuto a minuto, marcador, goles y las mejores acciones del Napoli vs Arsenal.