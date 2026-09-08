El mexicano que debuta HOY en la Jornada 1 de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League 2026-27 pone en marcha su Fase de Liga y aunque los reflectores apuntan al arranque del certamen, la gran noticia de este martes 8 de septiembre es el esperado debut de dos futbolistas aztecas en la máxima cita de clubes: Santiago Giménez con el FC Porto y Álvaro Fidalgo con el Real Betis.

La legión azteca saldrá al terreno de juego en dos escenarios de máxima exigencia internacional, buscando dar un golpe de autoridad desde la Jornada 1 del torneo europeo.

Santiago Giménez: Cita de altos vuelos ante Manchester City

Santi, luciendo el dorsal 29, afronta su prueba de fuego con los Dragones. El FC Porto recibe en casa al poderoso Manchester City en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Tras su paso por el balompié italiano, "El Bebote" llega en pleno ritmo físico y con la encomienda de liderar el ataque del cuadro portugués. Gimenez buscará hacer valer la mística de su estadio para castigar el marco de la escuadra británica y estrenarse como goleador en esta nueva etapa continental.

Álvaro Fidalgo: El Maguito a la conquista de Francia

Por su parte, el mediocampista naturalizado mexicano vivirá una noche inolvidable al hacer su presentación oficial en la Champions League con la camiseta del Real Betis. La escuadra verdiblanca tiene una dura visita a territorio francés para medirse ante el Lille. Fidalgo espera salir desde el silbatazo inicial como la brújula en la medular del equipo español, intentando adueñarse de la pelota, manejar los tiempos del partido y conectar la línea de ataque en una aduana de alta intensidad física.

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Con el debut simultáneo de Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo en esta fecha inaugural, a la espera de la actividad de Obed Vargas con el Atlético de Madrid, México reafirma su presencia en el futbol de élite. Dos perfiles distintos, dos retos monumentales en O Dragão y en Francia, pero con el mismo objetivo: hacer historia en la UEFA Champions League.

