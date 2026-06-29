CONFIRMADO: Los narradores para Alemania vs Paraguay en los 16vos de Final del Mundial 2026

Alemania y Paraguay se enfrentan en 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la Fase de Grupos, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann avanzó a la Fase Eliminatoria como líder del Grupo E. Por su parte, 'La Albirroja' obtuvo el pase a la siguiente ronda ocupando el tercer puesto del Grupo D.

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Durante la Fecha 3 de la Fase de Grupos, el conjunto de Europa fue sorprendido por Ecuador, perdiendo el partido por marcador de 2-1. Del otro lado, el cuadro comandado por Gustavo Alfaro viene de empatar sin goles ante Australia.

A lo largo de la Fase de Grupos, el equipo de 'Die Mannschaft' vio dos partidos ganados por uno perdido. Mientras que Paraguay lo tuvo más complicado al registrar una victoria, un empate y una derrota para colarse en la ronda de 16vos de Final.

TV Azteca transmitirá Alemania vs Paraguay

El partido de Alemania vs Paraguay, lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, encuentro programado para disputarse este lunes 29 de junio a las 14:30 horas, tiempo del Centro de México. Para el duelo en la cancha del Estadio Boston, todas las emociones serán llevadas por Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves 'Zague'.

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