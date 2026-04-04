Necaxa vence 2-1 a Mazatlán en la Jornada 13 del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Necaxa se impuso 2-1 a Mazatlán en la Jornada 13 del Clausura 2026, en un partido disputado en el Estadio Victoria donde los Rayos dominaron gran parte del encuentro.

Desde los primeros minutos, el conjunto local mostró mayor intensidad y control del balón, mientras que los visitantes apostaron por hacer daño a través de contragolpes.

El marcador se abrió al minuto 15, cuando Javier Ruiz aprovechó un error en la salida de Mazatlán para adelantar a los hidrocálidos. Sin embargo, los Cañoneros reaccionaron y encontraron el empate al minuto 40 por conducto de Fabio Gomes, quien culminó un contragolpe letal que sorprendió a la defensa de Necaxa.

Para la segunda mitad, Necaxa retomó el control del partido y rápidamente encontró el gol de la victoria. Alexis Peña marcó el 2-1 definitivo tras capitalizar otro error en la salida del guardameta de Mazatlán, sellando así un triunfo importante para los Rayos en su lucha por escalar posiciones en la tabla de la Liga BBVA MX.

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⚡️ Los Rayos derrotan a los Cañoneros ⚡️



Con Goles de Javier Ruíz y Alexis Peña, Necaxa se lleva los 3 puntos en el Estadio Victoria 🏟️#ViernesBotanero pic.twitter.com/FGUIwoXxfV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 4, 2026

Tras la Fecha FIFA de marzo, se reanudan las acciones de la Liga BBVA MX en el Viernes Botanero, y lo hace con un duelo clave en la parte media de la tabla. Necaxa recibe a Mazatlán en el Estadio Victoria, en un partido donde ambos equipos buscan mantenerse con vida en la pelea por puestos de Liguilla del Clausura 2026.

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Los Rayos llegan motivados, luego de su contundente victoria ante Tijuana en la jornada pasada, resultado que no solo rompió una racha negativa, sino que también les devolvió confianza rumbo a la recta final del torneo.

Por su parte, Mazatlán encara este compromiso con la urgencia de sumar puntos para mantener sus aspiraciones en el torneo. El empate frente a Cruz Azul dejó sensaciones positivas para los dirigidos por Sergio Bueno. Los Cañoneros intentarán dar la sorpresa en Aguascalientes y meterse de lleno a la pelea por la fase final.

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¿Dónde y a qué hora ver el Necaxa vs Mazatlán de la Jornada 13 del Clausura 2026?

El encuentro se disputará este viernes en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria. La transmisión será a través de Azteca 7 en televisión abierta, además de poder seguirse por nuestro sitio web y la app oficial, dentro del ya tradicional Viernes Botanero.

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Alineaciones del Necaxa vs Mazatlán de la Jornada 13 del Clausura 2026

Necaxa: Luis Unsain (#22, Portero), Agustín Oliveros (#3, Defensa), Alexis Peña (#4, Defensa), Cristian Calderón (#16, Defensa), Raúl Martínez (#33, Defensa), Kevin Gutiérrez (#5, Medio), Daniel Leyva (#6, Medio), Lorenzo Faravelli (#8, Medio), Javier Ruiz (#35, Medio), Tomas Badaloni (#9, Delantero), Ricardo Monreal (#30, Delantero).

Mazatlán: Ricardo Rodríguez (#33, Portero), Jair Díaz (#4, Defensa Lateral), Facundo Almada (#5, Defensa Central), Mauro Zaleta (#14, Defensa Lateral), Lucas Merolla (#19, Defensa Central), Josue Ovalle (#17, Medio Ofensivo), Sebastián Santos (#21, Medio), Said Godínez (#25, Medio Defensivo), Luiz Teodora (#7, Delantero), Brian Rubio (#15, Delantero), Fabio Gomes (#90, Delantero).

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