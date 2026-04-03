Necaxa vs Mazatlán EN VIVO y GRATIS, Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Espectacular Viernes Botanero! Disfruta completamente en vivo el partido entre Necaxa vs Mazatlán correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Victoria.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.

El Estadio Victoria en Aguascalientes, será el escenario en donde los Rayos buscarán acercarse a puestos de Liguilla frente a un Mazatlán que ha venido desplegando un gran futbol en las últimas jornadas de la mano de Sergio Bueno.