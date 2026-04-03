Necaxa vs Mazatlán EN VIVO y GRATIS, Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Disfruta completamente en vivo el partido entre los Rayos y Cañoneros en la décimo tercera fecha del Clausura 2026, en donde ambos equipos aún tienen esperanza de Liguilla
¡Espectacular Viernes Botanero! Disfruta completamente en vivo el partido entre Necaxa vs Mazatlán correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Victoria.
Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.
El Estadio Victoria en Aguascalientes, será el escenario en donde los Rayos buscarán acercarse a puestos de Liguilla frente a un Mazatlán que ha venido desplegando un gran futbol en las últimas jornadas de la mano de Sergio Bueno.