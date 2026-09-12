Necaxa 0-1 Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 11 de septiembre, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX: Marcador Online

Este viernes 11 de septiembre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro es el Necaxa vs Puebla que se disputa en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Estadio Victoria, con dos equipos que se encuentran peleando en la zona media de la tabla.

Así llegan Necaxa y Puebla

Para el encuentro, Puebla llega en el décimo lugar de la tabla con 10 puntos luego de tener 3 victorias, un empate y dos derrotas en los que han marcado 9 y han recibido 9 goles.

En el caso de Necaxa, llEga en lugar 13 con 8 puntos al tener 2 victorias, dos empates y 3 derrotas. Han marcado 9 goles y han recibido 12 tantos.