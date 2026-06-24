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¿Qué necesitan las selecciones del Grupo B para avanzar a 16vos?

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive momentos de máxima definición. Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y definitiva jornada del Grupo B

Jonathan David
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™vive momentos de máxima definición. Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y definitiva jornada del Grupo B, un sector que llega al límite con dos boletos a los dieciseisavos de final en el aire. Mientras los líderes Canadá y Suiza buscan consolidarse en la cima, las escuadras rezagadas queman sus últimos cartuchos en una jornada de pronóstico reservado con los duelos simultáneos: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar y Suiza vs. Canadá.

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¿Qué necesita cada selección para clasificar?

Canadá (4 puntos)

El conjunto de la hoja de maple ha deslumbrado con su arsenal ofensivo, destacando su brutal goleada de 6-0 ante Qatar.

  • Si gana o empata: Clasifica de manera directa a los 16vos de final. El empate le bastaría para asegurar el liderato del grupo gracias a su excelente diferencia de goles (+6).
  • Si pierde: Se queda con 4 unidades y se vería superada por Suiza. Avanzaría como segunda de grupo a menos que Bosnia propine una goleada histórica a Qatar que logre revertir la brecha de goles.

Suiza (4 puntos)

La escuadra helvética ha mostrado el orden táctico que la caracteriza y tiene el destino en sus manos.

  • Si gana: Sella su boleto directo y asalta el liderato del sector de forma absoluta con 7 puntos.
  • Si empata: Clasifica de manera automática con 5 unidades como segundo lugar del Grupo B.
  • Si pierde: Se estanca en 4 puntos. Seguiría clasificando como segunda siempre y cuando Bosnia y Qatar empaten, o que Bosnia gane. Si Qatar gana debe superar a los Helvéticos en la diferencia de goles general.

TE PUEDE INTERESAR:

Bosnia y Herzegovina ( 1 punto)

Los europeos sufrieron un duro revés ante Suiza, pero el formato del torneo les da una última oportunidad.

  • Si gana: Llegaría a 4 puntos y necesitaría que Suiza venza a Canadá. Ahí se definiría el segundo lugar por diferencia de goles con los canadienses. Si Suiza y Canadá empatan, Bosnia aspiraría a avanzar como uno de los mejores terceros lugares.
  • Si empata o pierde: Queda eliminada automáticamente de la competencia.

Qatar ( 1 punto)

El combinado asiático ha tenido un torneo sumamente complejo en la zona baja, pero matemáticamente no está muerto.

  • Si gana: Alcanza las 4 unidades. Necesita derrotar a Bosnia por un amplio margen y esperar que Canadá golee a Suiza para intentar arrebatarle el segundo puesto a los helvéticos por diferencia de goles, o en su defecto, colarse en la repesca de mejores terceros.
  • Si empata o pierde: Despide sus esperanzas mundialistas.
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