¿Qué necesitan las selecciones del Grupo B para avanzar a 16vos?
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive momentos de máxima definición. Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y definitiva jornada del Grupo B
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™vive momentos de máxima definición. Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y definitiva jornada del Grupo B, un sector que llega al límite con dos boletos a los dieciseisavos de final en el aire. Mientras los líderes Canadá y Suiza buscan consolidarse en la cima, las escuadras rezagadas queman sus últimos cartuchos en una jornada de pronóstico reservado con los duelos simultáneos: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar y Suiza vs. Canadá.
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¿Qué necesita cada selección para clasificar?
Canadá (4 puntos)
El conjunto de la hoja de maple ha deslumbrado con su arsenal ofensivo, destacando su brutal goleada de 6-0 ante Qatar.
- Si gana o empata: Clasifica de manera directa a los 16vos de final. El empate le bastaría para asegurar el liderato del grupo gracias a su excelente diferencia de goles (+6).
- Si pierde: Se queda con 4 unidades y se vería superada por Suiza. Avanzaría como segunda de grupo a menos que Bosnia propine una goleada histórica a Qatar que logre revertir la brecha de goles.
Suiza (4 puntos)
La escuadra helvética ha mostrado el orden táctico que la caracteriza y tiene el destino en sus manos.
- Si gana: Sella su boleto directo y asalta el liderato del sector de forma absoluta con 7 puntos.
- Si empata: Clasifica de manera automática con 5 unidades como segundo lugar del Grupo B.
- Si pierde: Se estanca en 4 puntos. Seguiría clasificando como segunda siempre y cuando Bosnia y Qatar empaten, o que Bosnia gane. Si Qatar gana debe superar a los Helvéticos en la diferencia de goles general.
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Bosnia y Herzegovina ( 1 punto)
Los europeos sufrieron un duro revés ante Suiza, pero el formato del torneo les da una última oportunidad.
- Si gana: Llegaría a 4 puntos y necesitaría que Suiza venza a Canadá. Ahí se definiría el segundo lugar por diferencia de goles con los canadienses. Si Suiza y Canadá empatan, Bosnia aspiraría a avanzar como uno de los mejores terceros lugares.
- Si empata o pierde: Queda eliminada automáticamente de la competencia.
Qatar ( 1 punto)
El combinado asiático ha tenido un torneo sumamente complejo en la zona baja, pero matemáticamente no está muerto.
- Si gana: Alcanza las 4 unidades. Necesita derrotar a Bosnia por un amplio margen y esperar que Canadá golee a Suiza para intentar arrebatarle el segundo puesto a los helvéticos por diferencia de goles, o en su defecto, colarse en la repesca de mejores terceros.
- Si empata o pierde: Despide sus esperanzas mundialistas.