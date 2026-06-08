Le negaron el traspaso al Real Madrid, vale 150 millones y marcó hat-trick previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina y los primeros partidos además de la Selección Nacional de México, mucho se habla acerca de los amistosos previos a la justa internacional. Pues hay estrellas que siguen demostrando su nivel a pocos días de los juegos mundialistas. Un crack al que le negaron el traspaso al Real Madrid, acaba de marcar un hat-trick este lunes.

Resulta que en los amistosos previos al Mundial volvió a brillar Michael Olise, el delantero francés de 24 años. En los últimos meses ha sido un jugador muy destacado en el Bayern Múnich y ahora está como uno de los jugadores que pretende Florentino Pérez en el Real Madrid para el próximo mercado. No obstante, por ahora se lo niegan y mientras tanto lo ven brillar con 3 goles en Francia.

Michael Olise marcó el segundo del Bayern Munich ante Borussia Dortmund|X: (@FCBayern)

Michael Olise: Así le negó el Bayern Múnich su traspaso al Real Madrid

“Michael Olise es jugador del Bayern, tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, lo que no ha pasado hasta ahora, puede ahorrarse la molestia”, expresó el presidente del club alemán, Herbert Hainer. Además, aclaró que “ni siquiera por 150 millones de euros o más” dejarán salir.

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El gol de Michael Olise y cómo ilusiona a Francia de cara a la fiesta máxima

Francia disputa su último partido de preparación de cara a la justa internacional frente a Irlanda del Norte. Ya finalizando la primera mitad, el conjunto dirigido por Didier Deschamps marcó la apertura del marcador con el tanto del extremo derecho del Bayern. Además, Olise también marcó el 2-0 apenas comenzó la segunda parte. A los 74 minutos marcó el hat-trick definitivo.

Michael Olise, Mr nonchalant just nonchalantly put France ahead against Northern Ireland. Just watch the goal. pic.twitter.com/IwiFnfK6M8 — Victor Embaga (@mrV_embaga) June 8, 2026

¿Qué partidos tiene Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Martes, 16 de junio 2026 – Partido 1 – Francia vs. Senegal – Estadio Nueva York/Nueva Jersey — Grupo I

Lunes, 22 de junio 2026 – Partido 2 – Francia vs. Irak – Estadio Filadelfia — Grupo I

Viernes, 26 de junio 2026 – Partido 3 – Noruega vs. Francia – Estadio Boston — Grupo I

Olise scores again. It's France 2 - 0 N/Ireland pic.twitter.com/anFiZXen6b — Emmanuel ONYECHE (@Ashibuoguh) June 8, 2026