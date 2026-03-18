¡CONFIRMADO! México convoca a jugador que era deseado por la Selección de Alemania

Nació en Nueva York, se formó en suelo bávaro y su padre le heredó la sangre mexicana. Tres países, un jugador y una decisión que puede cambiarlo todo. México, Alemania y Estados Unidos pelean por un talento codiciado, su historia comienza en Paderborn, una ciudad de 150 mil habitantes en un equipo que hizo soñar a los románticos del futbol cuando alcanzó la cima de la Bundesliga en 2014.

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Una verdadera fábrica de estrellas teutonas, donde la apuesta suele ser por jugadores alemanes, pero esta vez, confiaron en uno con sangre azteca. Neo Lima cuenta con visión, talento y llegada, ya fue convocado a microciclos con la selección alemana, una potencia histórica, sinónimo de disciplina táctica y competitividad.

"Recibí una invitación y todo ha salido muy bien. He marcado varios goles en 12 partidos. Siempre comemos comida mexicana, ya sabes, burritos, tacos, nachos, todo eso, me encanta”, dijo en exclusiva para Azteca Deportes.

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México le ganó de mano a Alemania

Todo apuntaba a que Alemania tenía la ventaja, que México lo dejaría ir pero entonces, todo cambió, porque será convocado con la sub-20 de la selección nacional.

"Estoy muy feliz de recibir ese llamado para estar en la sub 20 de México”, aseguró el mexicano.

El joven Lima buscará triunfar en Alemania

Neo quiere seguir los pasos de un mexicano que triunfó en Alemania: Javier Hernández.

“Creo que mi club soñado sería jugar algún día para el manchester united. Estar en el lugar correcto en el momento adecuado, y si no lo haces, entonces no te va a ser fácil, pero si tienes al equipo y juegas bien, entonces todo va a salir bien”, sentenció.

Hoy, México no solo pelea por retenerlo, podría estar ganando a una gran figura.

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