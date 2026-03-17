Este jugador tiene mejores goles y resultados que Santi Gimenez, pero su precio es muchísimo menor

Mientras la atención mediática apunta a la Hormiga González en la Selección Mexicana, hay otro futbolista que también tiene mejores goles y estadísticas que Santi Gimenez y que tampoco juega en Europa. Lejos de los reflectores del “Viejo Continente”, hay uno con un valor de mercado más bajo que el de “Bebote” y logra mejores resultados que el del AC Milan.

El jugador en cuestión es Julián Quiñones, quien hizo algo que no logró ningún otro mexicano. El actual atacante del Al-Qadsiah FC en la Liga Saudí vive un momento de gracia absoluto. En lo que va de este 2026, Quiñones registra la impresionante cifra de 17 goles en apenas 15 partidos jugados. A pesar de eso, vale mucho menos que Santiago Gimenez.

Santiago Gimenez|Santiago Gimenez

Realidades opuestas entre Santiago Gimenez y Julián Quiñones: El precio vs. el presente

La comparación en términos de valor de mercado sorprende. Según datos de Transfermarkt, Santi Gimenez tiene un valor de 20 millones de euros, mientras que Julián Quiñones está tasado en 12 millones. Es decir, el exjugador del América cuesta casi la mitad que el exfutbolista de Cruz Azul, pero su producción goleadora en este inicio de año es infinitamente superior.

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Por su parte, el “Bebote” vive un calvario en Italia. Una compleja lesión en el tobillo derecho, que requirió cirugía en diciembre de 2025, lo ha mantenido alejado de las canchas desde octubre del año pasado.

Aunque ya regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Massimiliano Allegri en el Milan, aún no recibe el alta competitiva, lo que ha estancado sus números en cero durante este 2026.

La encrucijada de Javier Aguirre para el Mundial 2026

A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el “Vasco” Aguirre ya perfila su lista de convocados. La ventaja para Quiñones es su polivalencia; el DT de la Selección Nacional de México lo considera una pieza clave como mediapunta o extremo, por lo que tiene más posibilidades de ir a la justa internacional.

Con Santi Gimenez buscando recuperar ritmo, la competencia por el puesto de centro delantero está al rojo vivo. Se sabe que entre el ex Cruz Azul, Armando "Hormiga" González y Germán Berterame, solo dos podrán asistir al Mundial. Igual, “Bebote” tendría todo para ser convocado.

