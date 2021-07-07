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Fútbol

Nery Pumpido, histórico arquero argentino, elogió al Dibu Martínez

El arquero campeón del mundo del 86, le tiró muchas flores a Emiliano Martínez, luego de su excelente actuación en la tanda de penales ante Colombia

Argentina 2
Argentina 2|Bongarts/Bongarts/Getty Images

Escrito por: Álvaro López Sordo

Emiliano Martínez hace unas semanas era un desconocido en Argentina, a grado tal que se le resistía tras la decisión de Lionel Scaloni de ponerlo como titular en la Selección. Hoy, el ahora famoso Dibu, es el héroe de la escuadra albiceleste y el objeto de elogios de campeones del mundo. Los tres penales atajados en contra de Colombia en la semifinal de la Copa América, fortificaron las buenas actuaciones del arquero durante el certamen y lo catapultaron a alturas insospechadas.

Nery Pumpido, el guardameta titular de Argentina durante el Mundial de México 86, otorgó una entrevista a Telam, agencia de noticias de su país, y, por supuesto, el tema central de la nota fue la magnífica actuación del arquero del Aston Villa. La capacidad técnica de Martínez y su personalidad fueron el principal blanco de las alabanzas de Pumpido.

“Creo que quedó demostrado que es un arquero de gran personalidad, un arquero con mucha seguridad, que maneja bien el área principalmente. Y después bueno… quedó ratificado con los penales”, expresó el campeón mundial y ex DT de Tigres en nuestro país.

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Por otro lado, Pumpido destacó el tesón y la disciplina mostrada por Martínez a lo largo de su carrera. Pumpido contó que en los últimos días leyó sobre la vida de Emiliano y que el haber viajado tan joven al futbol europeo, tras formarse en Independiente de Avellaneda, y luchar desde abajo en clubes chicos en los que al portero le llegan con mucha frecuencia le sirvió para terminar de formar su personalidad. Y que, justamente, los años de sufrimiento en Europa le han servido para plantarse con personalidad en la portería argentina.

“Yo creo que Argentina debe de ser una de las selecciones en el mundo que mejores arqueros tiene, sin lugar a dudas, o la mejor. Y anoche con lo de Martínez quedó ratificado”, afirmó el ex arquero nacido en 1957 y que formó parte del combinado albiceleste en los Mundiales de 1982, 1986 y 1990.

El ex arquero campeón del mundo, quiere gritar campeón, ahora como hincha

Finalmente, Nery Pumpido aseguró estar muy contento porque Argentina está, de nueva cuenta, en una final y les deseó a los futbolistas que puedan lograr ese tan ansiado título. Y es que Argentina no gana nada, a nivel de mayores, desde que derrotaron a México en la final de la Copa América de Ecuador en 1993.

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