Todos los que van a ver el Super Bowl LX deben saber esto: son buenas noticias

El Super Bowl LX se había convertido en un territorio hostil para los aficionados latinoamericanos y extranjeros. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, mejor conocido como ICE, ha estado generando mucha incertidumbre durante los últimos días, amenazando con su presencia en el Levi’s Stadium , recinto donde se llevará a cabo el ‘Super Tazón’. Ahora la NFL compartió un anuncio más que importante.

ICE no estará presente en el Super Bowl LX

Si bien es cierto que el Gobierno de Donald Trump amenazó con la presencia del ICE en las inmediaciones del estadio este próximo domingo 8 de febrero, la jefa de seguridad de la liga, Cathy Lanier, afirmó recientemente que no existen operaciones de detención migratoria planificadas dentro de los protocolos de seguridad estándar del estadio, describiendo la presencia federal como consistente en ediciones anteriores del Super Bowl.

“No hay operaciones planificadas del ICE ni de control de inmigración programadas para los alrededores del Super Bowl ni para ninguno de los eventos relacionados con el Super Bowl. Para los aficionados que asistan al Super Bowl esta semana, les recomendamos planificar con anticipación y conocer los detalles importantes antes de llegar al lugar”, fue lo que comentó la directiva en conferencia de prensa.

ICE no estará presente en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl 2026|Crédito: ICE.gov

Por otro lado, Lanier aseguró que habrá presencia policial en el estadio y varias agencias, aunque ICE no está incluida. “Desplegaremos diversas agencias. ICE no está incluida. No hay agentes de ICE desplegados con nosotros en el Super Bowl, y creo que tampoco los ha habido en los últimos años”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR:



De esta manera, los extranjeros que asistan a la edición número 60 del Super Bowl podrán tener una mayor tranquilidad al no verse vulnerables ante los diferentes operativos que han generado molestias en estados como California y a lo largo de todo Estados Unidos.

Demás está decir que los agentes de ICE tampoco estarán presentes durante el show de medio tiempo que será protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny. Las autoridades estadounidenses habían amenazado con que estarían dispuestos a llevar un control fuerte, pero la NFL se encargó de disipar la preocupación.