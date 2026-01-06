Neymar Jr. tiene un Batimóvil en su mansión y todos quedan impactados al saber que cuesta una verdadera fortuna

En las últimas horas se conoció que Neymar Jr. renovó su contrato con el Santos de Brasil hasta diciembre de este 2026 , es decir que llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 jugando en el Brasileirao, siempre y cuando Carlo Ancelotti decida convocarlo para la selección pentacampeona del mundo. Y para maximizar su disfrute, se compró el Batimóvil.

Neymar, que viene de lograr algo muy importante además de salvar al Santos del descenso , mostró en su cuenta de Instagram la adquisición de una réplica del carro de Batman, un helicóptero y un jet privado. Todo esto cuesta una verdadera fortuna y no deja de sorprender. Claro, es que el delantero con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain tiene muchísimo dinero.

Neymar con su Batimóvil, jet privado y helicóptero

El Batimóvil es el nuevo juguete de lujo carísimo de Neymar Jr.

Resulta que Ney invirtió en los últimos meses para darse lujos que, tal como lo expresó él mismo en sus redes sociales, eran sueños que quería cumplir. De ese modo, según el sitio Rede 98, la réplica del Batimóvil de Batman le costó cerca de 2 millones de dólares a Neymar Jr., una verdadera fortuna. Por supuesto, es un vehículo único y muy bonito.

Neymar amplió sus lujos a un nivel altísimo

Lejos de tener vergüenza de demostrar el dinero que ganó en base al futbol y a los negocios que hizo en estos años como jugador, Neymar también se fotografió con su nuevo helicóptero personal y con su jet privado, algo que solo los cracks poseen. Ambas cosas son más costosas que el carro de Batman, el icónico personaje de DC.

Según el sitio antes mencionado, el helicóptero que se compró el brasileño de 33 años cuesta 9 millones de dólares. Sin embargo, la gran estrella de la colección es el jet privado de Neymar, valuado en 46 millones de dólares, una auténtica locura que demuestra el inmenso poder adquisitivo del delantero nacido en Brasil.

Los números de Neymar en Santos

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Neymar en el Santos son los siguientes: