Insólito: Neymar no jugó con su equipo para recuperar ritmo... prefirió irse a un torneo de póker

La ausencia de Neymar Jr. en Santos llamó la atención antes del último duelo por la Copa Sudamericana. El motivo oficial apuntaba a una puesta a punto desde lo físico. Sin embargo, horas después apareció una imagen que sorprendió: el futbolista estaba en un torneo profesional de póker en São Paulo.

Neymar no integró la delegación que viajó a Venezuela para enfrentar a Universidad Central por los playoffs de la Conmebol Sudamericana. La decisión fue tomada junto al cuerpo técnico para evitar el desgaste del viaje y permitirle continuar con un plan especial de recuperación tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Brasil.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil’s Neymar Jr. reacts REUTERS/Marco Bello|Marco Bello/REUTERS

En lugar de viajar con Santos, Neymar apareció en un torneo de póker

Mientras Santos se preparaba para el encuentro internacional (que ganó 4-1 de visita), Neymar fue visto en la cuarta etapa del Campeonato Brasileño de Póker (BSOP), celebrado en el Golden Hall del Complejo WTC de São Paulo. Incluso participó con un protector de cartas que llevaba el escudo del club brasileño, una imagen que se difundió en redes sociales.

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La situación generó críticas entre parte de la afición. Desde Santos explicaron que el delantero cumplía un programa de reacondicionamiento físico para reducir riesgos de lesión y llegar en condiciones a los próximos compromisos. Aun así, muchos simpatizantes cuestionaron que eligiera asistir a un evento de póker mientras su equipo competía fuera de casa.

😳🇧🇷 NEYMAR JÚNIOR DISPUTANDO UN TORNEO DE PÓKER EN BRASIL. pic.twitter.com/1VIGaycnPV https://t.co/GgwfmWMG67 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 22, 2026

Neymar mantiene una conocida afición por el póker

La presencia del delantero en este tipo de competencias no representa una novedad. Neymar participa con frecuencia en torneos de póker y suele mostrar buenos resultados. En la edición de 2025 del mismo campeonato logró una destacada actuación y obtuvo un premio de 53.500 reales, lo que reforzó su vínculo con esta disciplina.

Neymar se quedó con las manos vacías, pero igualó a Pelé en este sorprendente apartado|Confederação Brasileira de Futebol

Santos ganó sin Neymar, su máxima figura

Más allá de la polémica, Santos consiguió un resultado importante. El conjunto dirigido por Cuca derrotó 4-1 a Universidad Central en Venezuela y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El plan del club es que Neymar continúe con su preparación para volver a sumar minutos en los próximos partidos, tanto en el campeonato brasileño como en la serie de vuelta del torneo de Conmebol.

