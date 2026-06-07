Neymar Jr. sigue en proceso de recuperación tras lesionarse recientemente el gemelo. Por ello, se perdió la convocatoria para el partido amistoso entre Brasil y Egipto. Pero ello no es lo que ocasionó un gran revuelo, sino la confirmación de que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la última de su carrera.

La FIFA realizó una publicación recientemente en la que aparece el ex del Barcelona, la cual fue comentada por el propio jugador, y fue en ese momento que todo el mundo futbolístico quedó paralizado al leer que será su “último baile” portando la verdeamarela, después de ser convocado por Carlo Ancelotti.

Neymar confirma que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la última de su carrera|@fifaworldcup

“Lo hemos visto crecer”, escribió en sus redes sociales la FIFA. Mientras que uno de los más grandes futbolistas de Brasil respondió lo siguiente: “El último baile”, lo que generó miles de comentarios en cuestión de segundos.

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El último baile de Neymar con Brasil

El atacante brasileño debutó con la verdeamarela a los 18 años y, hoy a 16 años de distancia, se convirtió en el máximo goleador histórico de su país con 79 anotaciones en 128 partidos oficiales. Además de 59 asistencias en todas las competiciones.

Neymar Jr. va por su cuarta Copa Mundial de la FIFA™ en este 2026, en la que querrá hacer historia al seguir marcando goles y ayudando a su equipo a que salga campeón, ya que Brasil no se lleva el título desde Corea-Japón 2002.

En las 3 Copas Mundiales de la FIFA™ que ha disputado hasta el día de hoy, suma 8 goles en 13 partidos. Ahora, solo le resta recuperarse de la lesión y así disputar su última justa veraniega.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.