ÚLTIMA HORA: Neymar dio una noticia inesperada en pleno Mundial 2026 y NO tiene nada que ver con futbol

La concentración de la Selección Nacional de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sumó un acontecimiento de enorme impacto mediático fuera del plano estrictamente deportivo tras empatar en su debut mundialista frente a Marruecos. El entorno de Neymar de Silva Santos Júnior capturó la atención debido al anuncio que realizó el astro en sus redes sociales: será padre por quinta vez junto a su pareja Bruna Biancardi.

La noticia generó una inmediata oleada de reacciones entre los fanáticos que colmaron las redes sociales de Neymar Jr y su novia para transmitirle sus felicitaciones. Con este emocionante video publicado en su cuenta de Instagram, el crack con actualidad en el Santos de Brasil no solamente notificó el embarazo, sino que reveló de forma directa el sexo de la próxima integrante de su familia que será una niña según las imágenes mostradas durante el video publicado por Bruna.

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Neymar y Bruna decidieron hacer pública la llegada de una nueva integrante a su familia y el mismo contó con las participaciones de sus hijas Mavie y Mel, de dos años y 11 meses respectivamente, y de Davi Lucca, el hijo mayor de 14 años del futbolista.

|Instagram Neymar

La expresión del futbolista fue de alegría. “Es una niña”, gritó una de las pequeñas. “¡Me voy a volver loco!”, exclamó Neymar y continuó: “Voy a empezar una banda a partir de hoy. Se va a llamar Spice Girls. Va a ser de K-Pop”. “Otra dulce niña”, culminó el futbolista de la selección de Brasil en el video, feliz con su paternidad por quinta vez.

