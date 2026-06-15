¿Vinicius no escucha a Neymar? El video que nadie mostró y causa polémica en Brasil

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en la recta inicial, pero el ambiente en algunos seleccionados ya genera cierto debate. Un claro ejemplo es el de Brasil, que igualó (1-1) ante Marruecos en su presentación pero se habla aún de las cuestiones extrafutbolísticas ¿El motivo? Una serie de imágenes captadas durante el encuentro muestran a Neymar Jr. intentando liderar desde afuera, pero con resultados que han dejado más dudas que certezas sobre su jerarquía actual en el vestuario. ¿Vinicius no lo escucha?

Aunque el astro con pasado en Barcelona permanece fuera de actividad debido a una lesión en el gemelo derecho, su intensidad no disminuyó. Durante el desarrollo del partido, las cámaras de la transmisión lo captaron dando instrucciones, gesticulando y tratando de corregir posiciones tácticas hacia sus compañeros. Sin embargo, lo que llamó la atención de millones de espectadores fue la aparente falta de respuesta de figuras como Vini y otros referentes del plantel, quienes parecieron ignorar los mensajes del histórico 10 brasileño.

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¿Cambio de mando o falta de respeto? El video se viralizó a una velocidad vertiginosa en redes sociales, encendiendo un debate que divide al país: ¿Sigue siendo Neymar la voz de mando incuestionable o estamos presenciando un relevo generacional donde el liderazgo ha cambiado de manos?

🇧🇷 Neymar was handing out instructions to Vinícius Júnior and Bruno Guimarães in the hydration break and it looks like they couldn't care less that he's there.



Like a drunk old man in the pub giving advice to anyone who'll listen. pic.twitter.com/IXKzT2c2uH — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 14, 2026

Para un sector de la afición, las imágenes son una señal de alerta sobre el peso que mantiene el crack dentro del grupo. Otros, en cambio, sugieren que se trata de una evolución natural del equipo, donde los nuevos referentes —hoy consolidados en las grandes ligas de Europa— han comenzado a asumir la toma de decisiones dentro del campo de juego sin necesidad de consultar con el exterior.

¿Cuándo vuelve el 10 al campo?

Más allá de la controversia táctica, la buena noticia para el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti es la evolución física de su figura. Neymar está trabajando a contrarreloj para estar disponible en el próximo compromiso. El cuerpo médico de la selección tiene proyectado que el futbolista se reintegre a los entrenamientos grupales a partir de este lunes. Si los tiempos se cumplen, el 10 está programado para volver a sumar minutos oficiales el próximo viernes, cuando Brasil se mida ante Haití en la segunda jornada de la fase de grupos.