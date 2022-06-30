Neymar podría dejar el PSG e ir a un grande de Inglaterra

Los rumores de una eventual salida del brasileño Neymar del PSG cobra más fuerza, pues el atacante estaría muy cerca de dejar la entidad de París, ya que el club y el jugador no desean continuar su relación contractual y su destino sería la Liga Premier de Inglaterra.

Según el periódico "Le Parisien", Neymar Jr. y el París Saint Germain llegaron a un acuerdo para romper sus relaciones, sin embargo existe un inconveniente, pues pocos clubes en el mundo tendrían la solvencia para pagar el eleveado salario del carioca, pues ronda entre los 35 millones de euros netos.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, declaró que durante la nueva "Era Mbappé", que estará supervisada por el portugués Luis Campos como asesor deportivo, no habrá "ostentación, ni lentejuelas", cosas que Neymar hace desde su llegada al cuadro francés, a esto se suma que el atacante se está quedando sin apoyo dentro del club, pues su compatriota Leonardo abandonó la dirección deportiva del equipo.

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Chelsea podría rescatar a Neymar

Uno de los factores principales para la salida es que Neymar tiene una relación fría con Mbappé, pues el delantero francés no comparte ciertas "frivolidades" y permisos, además que el brasileño se ha perdido una gran cantidad de partidos debido a a sus constantes lesiones.

Su compatriota Thiago Silva podría rescatar a Neymar y llevarlo al Chelsea, pues en una entrevista a un medio local, el defensor le hizo la invitación para incorporarse al club inglés: "Tiene que venir, si sucediese, sería lo mejor. De momento no sé de nada, pero espero que se concrete".

El diario "L'Équipe" afirma que el Chelsea es de los pocos clubes que podría pagar el sueldo de Neymar, además que volvería a ser dirigido por el alemán Thomas Tuchel, quien coincidió con el jugador de 30 años en el PSG.

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