Cristiano Ronaldo interesaría al Chelsea tras rechazo de Bayern Múnich

Uno de los mejores futbolistas del planeta sigue con su futuro incierto, pues no se sabe si Cristiano Ronaldo continuará con el Manchester United o tomará alguna de las posibles ofertas que se rumoran, pues ahora el Chelsea, según aseguran en Inglaterra, buscaría fichar a CR7.

Desde el núcleo del Manchester United aseguran que Cristiano no le tiene fe al proyecto de los ‘Red Devils’, pues no sólo no han concretado fichajes ‘de alto calibre’, sino que no jugarán Champions League, por lo que buscaría una alternativa.

Chelsea buscaría a Cristiano Ronaldo

De acuerdo al medio ‘The Athletic’, el Chelsea vería con muy buenos ojos la llegada de Cristiano Ronaldo, ya que con la virtual salida de Romelu Lukaku del club, quien se marcharía al Inter de Milán, necesitarían a un goleador.

La información dicta que Todd Boehly, nuevo dueño de los ‘Blues’, ya habría entrado en contacto con CR7 para ver su disponibilidad de mudarse a Londres, algo que no estaba en sus planes pero que podría ser viable.

Jorge Mendes, agente del lusitano, tendría buena relación con Boehly, hecho que ‘facilitaría’ su pase al Chelsea, pero de momento no se ha confirmado que vaya a aceptar cualquier oferta que le lancen.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no llegó al Bayern Múnich?

Hace unos días se aseguraba que Cristiano Ronaldo supliría a Robert Lewandowski en el Bayern Múnich, siempre que se concrete su paso al Barcelona, y se rumoraba que ya hasta había un preacuerdo firmado, pero desde las inmediaciones de los Bávaros habrían desmentido todo.

Se comenta que el Bayern Múnich rechazó a Cristiano Ronaldo por tres motivos; el primero es su salario, mismo que consideran ‘muy elevado’, el segundo es que ven ‘incompatibilidad’ con su filosofía, y el último es que habría ‘caos en el vestuario’, por ello estaría descartado de sus planes.