NFL: ¿Los Colts están para el SB? | Análisis divisiones Sur de la AFC y NFC

Arranca la tercera temporada de El Ritual NFL Podcast, a escasas semanas que que comience la campaña regular de la NFL.

De la mano de nuestros analistas Pablo de Rubens, Lalo Ruiz y Gabo Martínez analizamos para comenzar las divisiones sur de las Conferencias Americana y Nacional de la NFL.

En este sector de la Conferencia Americana se ubican dos equipos que pintan para entregar muchas alegrías a su gente: los Indianápolis Colts y los Tennessee Titans. Sin embargo, ambos presentan ciertas dudas en su plantilla, por lo que es una incógnita cuál de estas franquicias quedará en el primer lugar.

Los Houston Texans no tiene mucho que hacer, y los Jaguars sólo aspiran a mejorar de la mano de Trevor Lawrence.

En la Conferencia Nacional están los Atlanta Falcons, los Carolina panthers, los New Orleans Saints, y los Tampa Bay Buccaneers. Estos últimos son los favoritos para llevarse la división, de la mano de un Tom Brady que quizá esté jugando su última temporada como profesional.

Todos los detalles sobre estas divisiones en El Ritual Podcast.