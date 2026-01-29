NFL: ¿Cuánto dinero cobrará Bad Bunny por estar en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Comienza la cuenta regresiva para el que es, sin duda, uno de los tres eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo del año. El Super Bowl 2026 de la NFL finalmente ha llegado, motivo por el cual aquí conocerás el dinero que Bad Bunny recibirá por estelarizar el Show de Medio Tiempo.

Como sabes, uno de los puntos fuertes que tiene el Super Bowl de la NFL es precisamente el Show de Medio Tiempo, mismo que, para esta entrega, será protagonizado por Bad Bunny, uno de los reguetoneros más importantes y escuchados en la actualidad. ¿Cuánto cobrará por su participación?

¿Cuánto ganará Bad Bunny por estar en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

En el pasado, leyendas del calibre de Paul McCartney, Michael Jackson, Madonna, U2, Prince, Jennifer López, Shakira, Beyoncé, The Weekend, Katy Perry y Lady Gaga han formado parte del Show de Medio Tiempo de la NFL, por lo que ahora es turno de Bad Bunny de hacer bailar a millones de seguidores.

En 2016, Bad Bunny estaba empacando compras en Puerto Rico mientras subía canciones en línea. Una década después, es uno de los artistas más grandes del mundo y encabeza el Super Bowl. Deja que eso te inspire: los sueños son posibles si crees en ti mismo 🐰🏆 pic.twitter.com/vIuVW2foal — FuentesDelGenero (@Fuentes_Genero) January 19, 2026

Bajo este contexto, y contrario a lo que se piensa, el artista que se presenta en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl no recibe una paga por su espectáculo, pues existe un acuerdo en el que el detrimento para este es la exposición mediática que su show puede tener no solo a nivel nacional, sino mundial.

Para poner un ejemplo está lo ocurrido en la edición pasada del Super Bowl, mismo que registró una audiencia superior a los 127 millones de televidentes solo en Estados Unidos de acuerdo con datos de Nielsen, lo cual indica que, en distintas ocasiones, el Show de Medio Tiempo es más visto que el partido de la NFL.

¿Cuándo, en dónde y a qué hora será el Super Bowl de la NFL?

El Super Bowl 2026, mismo que enfrentará a los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Halcones Marinos de Seattle , se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California. De acuerdo con lo establecido por la NFL, el partido comenzará minutos después de las 17:30 horas, tiempo centro del país.