¿Los Chiefs dejan de ser potencia? | Previa divisiones Oeste de la AFC y NFC

La división de la muerte en la NFL es el Oeste de la Conferencia Americana. Cuatro equipos muy podersos y que tienen armas para avanzar a los playoffs de la temporada 2022 tendrán que ejecutar un trabajo casi perfecto para no quedarse fuera.

Los Chiefs buscan mantenerse entre los favoritos al Super Bowl, y superar lo logardo la temporada pasada, pero hoy más que nunca sus rivales de división atraviesan buenos momentos. Los Chargers, de la mano de Justi Herbert prometen ser un equipo dominante, mientras los Raiders de Las Vegas y los Denver Broncos también llegan revolucionados.

Del otro lado, en la Conferencia Nacional, es una incógnita si los Arizona Cardinals darán el salto, o como en anteriores temporadas, arrancan de forma autoritaria y poco a poco se van desinflando.

Ese sector lo comparten con los actuales campeones, Los Angeles Rams, segundo equipo favorito al Super Bowl, los 49ers de San Francisco y unos Seattle Seahawks en proceso de reestructuración.

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