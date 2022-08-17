¿Alguien podrá con Green Bay? | Análisis Norte de la AFC y NFC

En el segundo capítulo de la tercera temporada de El Ritual NFL Podcast analizamos a detalle lo que les espera a los ocho equipos que conforman las divisiones norte.

En la Conferencia Nacional, las cosas lucen muy a favor de los Green Bay Packers, que lograron traer de regreso a Aaron Rodgers y guiará nuevamente al equipo, aunque con algunas ausencias, empezando por el receptor Davante Adams.

Los Vikings de Minnesota tienen suficiente equipo para pelear, y los Detroit Lions pueden sorprender, pero la franquicia que atraviesa el momento más enredoso es Chicago. Los Bears han sufrido una fuga de estrellas y tienen uno de los peores rósters de la NFL.

En la Conferencia Americana hay dos equipos que lucen como claros favoritos a avanzar a los playoffs: Los Baltimore Ravens, que ya tienen equipo sano, y los subcampeones del Super Bowl, los Bengals.

Los Cleveland Browns están en un terreno complicado por el tema Deshaun Watson, y los Steelers están en un proceso de reestructuración.

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