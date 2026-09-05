Ni abdominales ni cardio: esta es la mejor forma para bajar la panza, según un experto

Si tu rutina de entrenamiento para bajar la panza incluye arduas sesiones de abdominales y extenuantes jornadas de cardio con el objetivo de bajar la panza y obtener un abdomen marcado, estás tomando el camino equivocado y, de acuerdo con el entrenador personal William Cortés, solo hay una manera de obtener resultados.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Delantero titular del Olympiacos sufre ESPELUZNANTE lesión y abre la puerta a la titularidad de la Hormiga González

¡PACHUCA PEGA EN LA FRONTERA! 🔥⚽ Los Tuzos vencen 0-2 a Juárez en la Jornada 7

No hay fórmula mágica para bajar la panza, todo depende de cada cuerpo

Un abdomen marcado y definido es el objetivo de muchas personas desde sus primeros días en el gimnasio; sin embargo, para obtener resultados es necesario seguir una rutina que incluya tanto trabajo de fuerza como cardio.

"Durante mucho tiempo existió el mito de que al hacer muchas abdominales ibas a quemar grasa en la zona del abdomen, pero a través del tiempo se ha demostrado que no se puede quemar grasa de manera localizada, cuando alguien empieza a quemar grasa lo hace de manera general y dependiendo el tipo de cuerpo lo irá perdiendo en zonas más específicas, pero eso va de manera individual y con base al tipo de cuerpo que una persona posee", dijo el entrenador William Cortés en entrevista para Azteca Deportes.

Para obtener resultados es necesario someterse a un régimen calórico en el que se pierdan más calorías de las que se consumen para así poder perder grasa; sin embargo, los resultados siempre van a variar de persona a persona, explicó Cortés quien es entrenador egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos.

No hay camino mágico para obtener un abdomen definido

"Tú puedes hacer mil abdominales diarias y no vas a perder grasa abdominal ni se te van a marcar los cuadritos. Para que eso suceda se requiere de entrar a un déficit calórico, gastar más calorías de las que se consumen para así perder esa grasa. Tampoco hacer mucho cardio a altas intensidades va a funcionar ya que para eso se requiere de un poco de fuerza combinado con trabajo cardiovascular", explicó.

"El trabajo de fuerza ayudará a usar los sustratos energéticos necesarios en un orden específico para poder reducir el porcentaje de grasa, al combinar con actividad física el cardio se vuelve fundamental para que se pueda perder ese porcentaje de grasa y así poder bajar la panza", agregó.

William Cortés es entrenador personal por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y si necesitas de una atención personalizada puede encontrarlo en sus redes sociales que son @william_fit_coach en Instagram.

Te puede interesar: Checo Pérez sufre en Monza: el lugar desde el que arrancará el GP de Italia 2026