Checo Pérez sufre en Monza: el lugar desde el que arrancará el GP de Italia 2026

Sergio “Checo” Pérez vivió una complicada sesión de clasificación en el Gran Premio de Italia 2026. El piloto mexicano no consiguió encontrar el ritmo necesario al volante del Cadillac y quedó eliminado desde la Q1 en el Autodromo Nazionale Monza.

Te puede interesar: Checo Pérez recibe malas noticias rumbo a la siguiente temporada en F1

El resultado dejó a Pérez en la posición 20 de la clasificación, por lo que tendrá que buscar la remontada este domingo en uno de los circuitos donde mejores recuerdos guarda dentro de la Fórmula 1.

Checo ya había mostrado dificultades durante las prácticas del viernes. El mexicano no participó en la FP1, debido a que Colton Herta tomó su lugar, y posteriormente terminó P20 en la segunda sesión con un registro de 1:25.082, a 2.523 segundos del mejor tiempo de George Russell.

¡NOEL LEÓN NO SE RINDE! “CHECO PÉREZ ME AYUDÓ A SEGUIR INTENTANDO IR A F1”

Checo Pérez mantiene la esperanza para la carrera en Monza

Pese al resultado de la clasificación, Pérez no dio por perdido el fin de semana. El mexicano se mostró optimista respecto al ritmo que podría tener Cadillac durante la carrera y aseguró que espera poder meterse en la pelea.

“Creo que podemos estar en la pelea”.

Cadillac también reconoció que la clasificación dejó al equipo con trabajo por hacer de cara al domingo, después de un fin de semana en el que Pérez ha tenido poco tiempo efectivo dentro del monoplaza.

Eyes on Sunday🔒 pic.twitter.com/84j0nYNLG6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 5, 2026

Te puede interesar: La inesperada decisión de Cadillac que afectará a Checo Pérez en Monza

Monza, un circuito especial para Checo Pérez

La tarea será complicada, pero Pérez sabe lo que significa remontar en el llamado Templo de la Velocidad.

El mexicano cuenta con dos podios en el Gran Premio de Italia. En 2012 protagonizó una de sus actuaciones más recordadas con Sauber al finalizar segundo después de arrancar desde la posición 12. Once años más tarde, en 2023, volvió a subir al segundo escalón del podio, aquella vez como piloto de Red Bull.

Ahora tendrá un desafío considerablemente mayor con Cadillac cuando se apaguen las luces este domingo, en donde buscará sumar puntos por primera vez desde que llegó al equipo estadounidense, aunque la realidad es que ese escenario luce muy complicado.