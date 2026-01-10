Ni Borja ni Palavecino: el fichaje bomba del Clausura 2026, según las estadísticas

Josef Martínez es el fichaje bomba del Clausura 2026, pues así lo marcan las estadísticas. El venezolano fue contratado por Xolos de Tijuana, y supera en números a Miguel Borja y Agustín Palavecino, quienes llegaron a Cruz Azul con gran cartel .

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Martínez registra 204 goles y 34 asistencias en 457 partidos disputados en clubes, aunque su mejor etapa la vivió cuando jugó 6 temporadas para el Atlanta United de la MLS, ya que sumó 111 anotaciones en 158 encuentros. Por ello, Tijuana se interesó en él y ya hasta disputó su primer partido ante América, en el que Joe Corona se retiró a los 35 años .

Josef Martínez de Xolos es el fichaje bomba del Clausura 2026, según estadísticas.|Xolos

Borja es quien se le acerca a Josef, pues incluso ha marcado más goles durante toda su carrera con un registro de 220, aunque ha disputado casi 100 partidos más que el seleccionado de Venezuela. Mientras que Palavecino es de un estilo más creativo, por lo que solo acumula 51 anotaciones en 375 juegos disputados.

¿Quién es Josef Martínez, el fichaje bomba del Clausura 2026?

Josef es un futbolista venezolano de 32 años que inició su carrera en el Club Caracas de su país. A los 19 años emigró al futbol europeo con el Young Boys de Suiza, país en el que también jugó para el FC Thun. En verano de 2014 dio el gran salto al pertenecer al Torino de Italia, donde permaneció por 3 años.

El venezolano llegó a la MLS en 2017 para jugar con el Atlanta United, equipo en el que se consolidó y marcó un sinfín de goles. Luego de 6 años fue fichado por el Inter Miami y jugó al lado de Lionel Messi, pero solo duró una temporada.

El delantero también formó parte del Montréal y del San José Earthquakes, su último equipo antes de darle el sí a Xolos de Tijuana, donde buscará aumentar su gran cantidad de goles y, por qué no, proclamarse campeón de goleo en el futbol mexicano.