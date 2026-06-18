Julián Araujo batea al Cruz Azul: primero buscará oportunidad en estos equipos

El futuro de Julián Araujo quedó en el aire tras la finalización de la temporada 2025-26 en Europa. A pesar de haberse convertido en un jugador muy querido por la afición en el Celtic de Escocia, su préstamo llegó a su fin y el club no realizó esfuerzos para mantener al mexicano en su plantilla. En este contexto, Cruz Azul emergió como una de las posibilidades para continuar con su carrera para el siguiente semestre del año.

Los cementeros vienen de ser los vigentes campeones de la Liga BBVA MX y buscan reforzar su lateral derecho tras la partida de Jorge Sánchez a Europa. Pese a la obtención del título, Joel Huiqui y su cuerpo técnico consideran que dicho sector debe ser reforzado con jerarquía para defender la corona, sin embargo, el propio Araujo rechazó la posibilidad de regresar a México en este mercado de verano.

Julián Araujo, jugador de Celtic|Crédito: Instagram / @julian__araujo

Los equipos donde busca continuar su carrera Julián Araujo

A pesar del interés de Cruz Azul de contratarlo, el jugador habría agradecido las intenciones, pero su idea ahora mismo es continuar con su carrera en Europa. De esta manera, el lateral derecho de la Selección Mexicana esperará recibir ofertas provenientes del Viejo Continente, ya que posiblemente no continuará jugando en el Bournemouth de Inglaterra, equipo el cual es dueño de su carta en estos momentos.

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De esta manera, un regreso al futbol mexicano y un fichaje por Cruz Azul luce imposible en estos momentos. La directiva cementera deberá recurrir a la búsqueda de nuevas opciones para cubrir la posición de lateral derecho. La posibilidad de un regreso de Jorge Sánchez también se barajó en La Noria, pero también luce como una operación complicada. Es probable que La Máquina fije sus objetivos dentro de la Liga BBVA MX.

Julián Araujo sigue recuperándose de su lesión

Julián Araujo atraviesa un momento delicado en lo físico, luego de una lesión muscular en el cuádriceps que lo marginó de la recta final de la temporada con el Celtic. El lateral mexicano no logró recuperar continuidad competitiva a tiempo y esa situación terminó alejándolo de la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El defensor había sido una opción importante por la banda derecha, pero la falta de minutos y una recuperación más complicada de lo esperado frenaron su regreso. Ahora, su prioridad será volver al cien por ciento para definir su futuro inmediato, ya sea en Bournemouth o en un nuevo destino durante el mercado de pases.