Ni Kevin Mier ni José Paradela: nadie cree quién es el jugador más caro de Cruz Azul

Cruz Azul cuenta con el privilegio de tener la segunda plantilla más cara de toda la Liga BBVA MX en este Apertura 2025. El equipo de Nicolás Larcamón brilla por tener figuras extranjeras como José Paradela o Kevin Mier, quien podría ser reemplazado tras su reciente fractura . Sin embargo, para sorpresa de muchos aficionados, el futbolista más valioso de La Máquina es de origen mexicano y tiene 25 años de edad.

Érik Lira, el jugador más valioso de la plantilla de Cruz Azul

Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Érik Lira es el jugador más valioso de Cruz Azul, con un valor de mercado que ronda los 8,5 millones de euros en la actualidad. El mediocampista defensivo se ha transformado en un pilar fundamental en la estructura del equipo cementero , además de haber llegado a la Selección Mexicana, lo que incrementó aún más su valor.

@eriklira Érik Lira es el jugador más valioso de Cruz Azul

En este contexto, el pivote de 25 años se posiciona como el segundo futbolista mexicano más valioso de la Liga BBVA MX, solamente por detrás de Alexis Vega. El delantero del Toluca cuenta con un valor de mercado de 10 millones de euros, según la fuente mencionada. Sin embargo, Lira supera a nombres interesantes como Luis Malagón (América) y Marcel Ruiz (Toluca), ambos con un precio de 8 millones de euros.

Érik Lira ha sido una gran inversión para Cruz Azul

Érik fue una gran apuesta de Cruz Azul en el año 2022, cuando los directivos pagaron alrededor de 4 millones de euros para efectuar su fichaje desde Pumas. El mediocampista llegaba muy joven y sin mucho rodaje en Primera División, pero se acopló perfectamente al proyecto de La Máquina y hoy duplicó su valor de mercado, transformándose en el futbolista más valioso de toda la plantilla de Larcamón.

Ellos son los jugadores más valiosos de Cruz Azul en el Apertura 2025

El top 10 está repartido entre cinco jugadores extranjeros y cinco jugadores nacionales:

