Ni Messi ni De Paul: héroe de Qatar 2022 puede perderse la semifinal si gana y hace esto en Argentina vs Suiza

Con horario confirmado, Argentina se enfrenta a Suiza en Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un detalle que el cuerpo técnico también deberá seguir de cerca. Uno de los campeones del mundo podría quedar fuera de una eventual semifinal por una cuestión disciplinaria. Eso sí, ni Lionel Messi ni Rodrigo De Paul deben preocuparse.

El jugador que ya ha sido amonestado en las fases eliminatorias previas fue Gonzalo Montiel, autor del penal que la Copa del Mundo a Argentina en Qatar 2022. El lateral es el único futbolista de la selección de Argentina que llega al duelo de cuartos de final con riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Argentina 3-2 Egipto|MEXSPORT

Gonzalo Montiel deberá cuidarse ante Suiza

Montiel fue amonestado durante el tiempo suplementario del partido frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Desde entonces quedó condicionado de cara al siguiente compromiso del torneo.

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Si Montiel recibe una nueva tarjeta amarilla frente a Suiza, no podrá disputar una eventual semifinal. El reglamento establece que la acumulación de amonestaciones se mantiene hasta el final de los cuartos de final, momento en el que el registro vuelve a quedar limpio para los jugadores que continúen en competencia.

Todos los jugadores que deben cuidarse en Argentina - Suiza y en Noruega - Inglaterra

Suiza también tendrá futbolistas que deberán evitar una amonestación. Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim llegan al partido bajo la misma condición y perderían las semifinales en caso de avanzar y recibir una nueva tarjeta.

La situación también alcanza a la otra llave del torneo. Inglaterra tiene apercibidos a Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice y Marc Guehi. En tanto, Noruega cuenta con Antonio Nusa en la misma circunstancia antes de su enfrentamiento por un lugar entre los cuatro mejores.

¿Cuándo se reinician las tarjetas amarillas recibidas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El reglamento del Mundial 2026 contempla dos reinicios del registro disciplinario. El primero se produjo al finalizar la fase de grupos y el segundo entrará en vigor una vez concluyan los cuartos de final.

Por ese motivo, los futbolistas apercibidos deberán controlar sus acciones durante esta ronda. Una nueva tarjeta amarilla significaría perderse la siguiente instancia, aunque las amonestaciones dejarán de acumularse para quienes logren avanzar a las semifinales. Montiel debe cuidarse en Argentina.

