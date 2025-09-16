Ni Raúl Jiménez ni Santi Gimenez: el único mexicano que aparece en la lista de los mejores pagados del mundo

México cuenta con jugadores consolidados en Europa y en gran nivel como Raúl Jiménez y Santiago Gimenez, sin embargo, ninguno de ellos se encuentra entre los mejores deportistas pagados de todo el mundo. Solo un sector exclusivo de personas entran en este ranking y uno de ellos es el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien cayó recientemente ante Terence Crawford en Las Vegas .

Durante el comienzo del año 2025, Canelo Álvarez firmó un contrato multimillonario con el jeque Turki Al-Sheikh para tener cuatro peleas en Arabia Saudita. Dicha firma significó unos 400 millones de dólares, los cuales el mexicano ganará a lo largo del año corriente con sus cuatro peleas, siendo uno de los deportistas que más dinero obtendrá en el 2025 en todo el mundo. Por otro lado, Canelo dejó un contundente mensaje tras caer contra Crawford .

Canelo Álvarez Canelo Álvarez supera en ganancias anuales a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

De acuerdo a un análisis realizado por Sportico, el pugilista mexicano se encuentra dentro del top 50 de los deportistas mejores pagados de todos los tiempos. Desde su debut en el año 2005, Canelo ha facturado un total de 730 millones de dólares entre sus peleas de boxeo y sus relaciones comerciales con diferentes marcas como Under Armour, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, entre otras.

De esta manera, Álvarez se encuentra a menos de 300 millones de dólares de entrar al club de los deportistas billonarios. Cada año se van sumando más atletas a esta lista y, uno de los próximos a ingresar, es Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 y que corre para la escudería de Ferrari. Quien lidera este listado es Michael Jordan con un total de 4.150 millones de dólares facturados. Todos ellos, claro, muy por encima de Raúl Jiménez y Santi Gimenez.

¿Quién es el jugador de futbol mexicano que más gana en el mundo?

Distintos reportes aseguran que Raúl Jiménez es el futbolista mexicano que más dinero gana en la actualidad. Su salario superaría los 5.2 millones de libras esterlinas, superando los 7 millones de dólares anuales. El delantero forma parte del Fulham de la Premier League y, debido a su experiencia en Europa, es de los mejores pagados del equipo. Santi Gimenez gana cerca de 5 millones de dólares por año.