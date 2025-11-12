Ni Roberto Alvarado ni Armando González: nadie cree quién es el jugador más caro de Chivas

Más allá de que viene en levantada, se prevé que habrá una limpia en Chivas . Por otro lado, el Guadalajara tiene jugadores muy valiosos, tales como Roberto Alvarado y Armando González. Sin embargo, ninguno de ellos dos es el más caro que tiene el Rebaño Sagrado, sino que hay otro que ocupa ese puesto y se trata de un recién llegado.

Mientras Chivas busca incorporar un defensa , el jugador que se destaca con el precio más alto es un extremo derecho: Efraín Álvarez es el futbolista más caro del Guadalajara, por encima del Piojo Alvarado y de la Hormiga González. Según los sitios especializados, el valor de mercado del delantero méxico - estadounidense es de 6,5 millones de euros.

De los tres mencionados, el Piojo Alvarado es el segundo mejor valorado (€6M), mientras que la Hormiga González apenas tiene un precio de 2,5M de la moneda europea. Con sus 22 años seguramente eso cambie muy pronto.

Los jugadores más valiosos de Chivas de Guadalajara, según Transfermarkt

Efraín Álvarez (extremo derecho, 23 años): 6,5 millones de euros. Roberto Alvarado (extremo derecho, 27 años): 6 millones de euros. Raúl Rangel (portero, 25 años): 5 millones de euros. Luis Romo (mediocentro, 30 años): 4 millones de euros. Cade Cowell (extremo izquierdo, 22 años): 4 millones de euros. Bryan González (lateral izquierdo, 22 años): 4 millones de euros. Érick Gutiérrez (mediocentro, 30 años): 3 millones de euros. Alan Mozo (lateral derecho, 28 años): 3 millones de euros. Richard Ledezma (lateral derecho, 25 años): 3 millones de euros. Gilberto Sepúlveda (defensa central, 26 años): 3 millones de euros. José Castillo (lateral izquierdo, 23 años): 2,5 millones de euros. Armando González (delantero centro, 22 años): 2,5 millones de euros.

Edgar Quintana/MEXSPORT during the game Guadalajara vs Pumas UNAM, corresponding to day 16 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on April 23, 2022.

Los números del Piojo Alvarado en Chivas

Partidos jugados: 148

Encuentros disputados como titular: 136

Minutos en el campo de juego: 11,900

Goles: 32

Asistencias: 27

Tarjetas: 22 amarillas

Los números de la Hormiga González en Chivas

Partidos jugados: 45

Encuentros disputados como titular: 20

Minutos en el campo de juego: 2,036

Goles: 17

Asistencias: 3

Tarjetas: 4 amarillas

@efra_26 / IG Efraín Álvarez llegó a Chivas

Las estadísticas de Efraín Álvarez en Chivas de Guadalajara