Ni Roberto Alvarado ni Armando González: nadie cree quién es el jugador más caro de Chivas
Ni el Piojo Alvarado ni la Hormiga González superan a este futbolista que lleva poco tiempo en Guadalajara y vale más de 6 millones de euros
Más allá de que viene en levantada, se prevé que habrá una limpia en Chivas . Por otro lado, el Guadalajara tiene jugadores muy valiosos, tales como Roberto Alvarado y Armando González. Sin embargo, ninguno de ellos dos es el más caro que tiene el Rebaño Sagrado, sino que hay otro que ocupa ese puesto y se trata de un recién llegado.
Mientras Chivas busca incorporar un defensa , el jugador que se destaca con el precio más alto es un extremo derecho: Efraín Álvarez es el futbolista más caro del Guadalajara, por encima del Piojo Alvarado y de la Hormiga González. Según los sitios especializados, el valor de mercado del delantero méxico - estadounidense es de 6,5 millones de euros.
De los tres mencionados, el Piojo Alvarado es el segundo mejor valorado (€6M), mientras que la Hormiga González apenas tiene un precio de 2,5M de la moneda europea. Con sus 22 años seguramente eso cambie muy pronto.
Los jugadores más valiosos de Chivas de Guadalajara, según Transfermarkt
- Efraín Álvarez (extremo derecho, 23 años): 6,5 millones de euros.
- Roberto Alvarado (extremo derecho, 27 años): 6 millones de euros.
- Raúl Rangel (portero, 25 años): 5 millones de euros.
- Luis Romo (mediocentro, 30 años): 4 millones de euros.
- Cade Cowell (extremo izquierdo, 22 años): 4 millones de euros.
- Bryan González (lateral izquierdo, 22 años): 4 millones de euros.
- Érick Gutiérrez (mediocentro, 30 años): 3 millones de euros.
- Alan Mozo (lateral derecho, 28 años): 3 millones de euros.
- Richard Ledezma (lateral derecho, 25 años): 3 millones de euros.
- Gilberto Sepúlveda (defensa central, 26 años): 3 millones de euros.
- José Castillo (lateral izquierdo, 23 años): 2,5 millones de euros.
- Armando González (delantero centro, 22 años): 2,5 millones de euros.
Los números del Piojo Alvarado en Chivas
- Partidos jugados: 148
- Encuentros disputados como titular: 136
- Minutos en el campo de juego: 11,900
- Goles: 32
- Asistencias: 27
- Tarjetas: 22 amarillas
Los números de la Hormiga González en Chivas
- Partidos jugados: 45
- Encuentros disputados como titular: 20
- Minutos en el campo de juego: 2,036
- Goles: 17
- Asistencias: 3
- Tarjetas: 4 amarillas
Las estadísticas de Efraín Álvarez en Chivas de Guadalajara
- Partidos jugados: 20
- Encuentros disputados como titular: 17
- Minutos en el campo de juego: 1,270
- Goles: 3
- Asistencias: 5
- Tarjetas: 0.