Ni Roberto Alvarado ni Armando González: nadie cree quién es el jugador más caro de Chivas

Ni el Piojo Alvarado ni la Hormiga González superan a este futbolista que lleva poco tiempo en Guadalajara y vale más de 6 millones de euros

Diego Gonzalez
Liga MX
Más allá de que viene en levantada, se prevé que habrá una limpia en Chivas . Por otro lado, el Guadalajara tiene jugadores muy valiosos, tales como Roberto Alvarado y Armando González. Sin embargo, ninguno de ellos dos es el más caro que tiene el Rebaño Sagrado, sino que hay otro que ocupa ese puesto y se trata de un recién llegado.

Mientras Chivas busca incorporar un defensa , el jugador que se destaca con el precio más alto es un extremo derecho: Efraín Álvarez es el futbolista más caro del Guadalajara, por encima del Piojo Alvarado y de la Hormiga González. Según los sitios especializados, el valor de mercado del delantero méxico - estadounidense es de 6,5 millones de euros.

Chivas Apertura 2025 Armando González

De los tres mencionados, el Piojo Alvarado es el segundo mejor valorado (€6M), mientras que la Hormiga González apenas tiene un precio de 2,5M de la moneda europea. Con sus 22 años seguramente eso cambie muy pronto.

TE PUEDE INTERESAR:

Los jugadores más valiosos de Chivas de Guadalajara, según Transfermarkt

  1. Efraín Álvarez (extremo derecho, 23 años): 6,5 millones de euros.
  2. Roberto Alvarado (extremo derecho, 27 años): 6 millones de euros.
  3. Raúl Rangel (portero, 25 años): 5 millones de euros.
  4. Luis Romo (mediocentro, 30 años): 4 millones de euros.
  5. Cade Cowell (extremo izquierdo, 22 años): 4 millones de euros.
  6. Bryan González (lateral izquierdo, 22 años): 4 millones de euros.
  7. Érick Gutiérrez (mediocentro, 30 años): 3 millones de euros.
  8. Alan Mozo (lateral derecho, 28 años): 3 millones de euros.
  9. Richard Ledezma (lateral derecho, 25 años): 3 millones de euros.
  10. Gilberto Sepúlveda (defensa central, 26 años): 3 millones de euros.
  11. José Castillo (lateral izquierdo, 23 años): 2,5 millones de euros.
  12. Armando González (delantero centro, 22 años): 2,5 millones de euros.
Roberto Alvarado gol chivas
Edgar Quintana/MEXSPORT
during the game Guadalajara vs Pumas UNAM, corresponding to day 16 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on April 23, 2022. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Pumas UNAM, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 23 de Abril de 2022.

Los números del Piojo Alvarado en Chivas

  • Partidos jugados: 148
  • Encuentros disputados como titular: 136
  • Minutos en el campo de juego: 11,900
  • Goles: 32
  • Asistencias: 27
  • Tarjetas: 22 amarillas

Los números de la Hormiga González en Chivas

  • Partidos jugados: 45
  • Encuentros disputados como titular: 20
  • Minutos en el campo de juego: 2,036
  • Goles: 17
  • Asistencias: 3
  • Tarjetas: 4 amarillas
Efraín Álvarez se burló del América en redes
@efra_26 / IG
Efraín Álvarez llegó a Chivas

Las estadísticas de Efraín Álvarez en Chivas de Guadalajara

  • Partidos jugados: 20
  • Encuentros disputados como titular: 17
  • Minutos en el campo de juego: 1,270
  • Goles: 3
  • Asistencias: 5
  • Tarjetas: 0.
Chivas
