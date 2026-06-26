Ni un solo refuerzo: el reto que enfrenta Guillermo Almada antes de debutar con América

Club América se decantó por Guillermo Almada para suplir a André Jardine como su entrenador. Es por ello que el uruguayo decidió llevarse al equipo a Marbella, España, para iniciar con la pretemporada de cara al Apertura 2026, aunque descartó a 2 hombres que eran de la confianza del brasileño. Ahora, el reto al que se enfrenta el técnico es que no ha llegado ni un solo refuerzo antes de debutar.

Este 11 de julio Almada debutará oficialmente como entrenador de las Águilas en un partido amistoso en el que enfrentará a Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, no contará con sus grandes figuras, como lo son Israel Reyes y Sebastián Cáceres. Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, quien por fin debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Estados Unidos.

América enfrentará el 11 de julio a Los Ángeles Galaxy, sin refuerzos.|Club América

Ni un solo refuerzo para Almada en América

Hasta el momento, no se ha concretado ningún fichaje en la era de Almada con el conjunto de Coapa; solo se han integrado al plantel algunos jugadores que se encontraban a préstamo. En las últimas semanas han corrido rumores de posibles altas, pero no se ha concretado ningún fichaje.

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Por lo pronto, el uruguayo descartó a 2 de los 3 brasileños que llegaron a las Águilas para el Clausura 2026, pues los descartó para la pretemporada; tales son los casos de Rodrigo Dourado y Vinícius Lima. Caso contrario al de Raphael Veiga, a quien sí tienen contemplado.

Los rumores de refuerzos del América

Han surgido varios rumores de posibles fichajes del América para esta Apertura 2026, pero solo se han quedado en eso. El que más ha sonado es el del mundialista con México Luis Chávez, quien actualmente milita en Rusia. Otro de los nombres que supuestamente Guillermo puso en la mesa es el de Juan Bruneta, capitán de Tigres, aunque esta opción luce complicada al ser una pieza fundamental en el esquema de Guido Pizarro.